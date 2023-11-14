Опыт Сахалина в развитии промышленного туризма поможет в воспитании патриотизма

«Профориентация имеет высокое значение. Мы фактически ломаем стереотипы в головах детей и их родителей — в рамках промышленных экскурсий школьники видят современные передовые производства. Мы расширяем их представление о перспективных профессиях, включив в проект реальный сектор экономики. Через несколько лет у нас значительно увеличится количество рабочих мест, и мы будем рады, если наши дети реализуются в востребованных отраслях профессионально. С начала сентября индустриальные экскурсии посетили около 3 тысяч детей, а в 2024 году их будет в 10 раз больше», — поделился Артем Лазарев.