Опыт Сахалина в развитии промышленного туризма поможет в воспитании патриотизма

Posted 14 ноября, 11:25
Published 14 ноября, 11:25
Modified 21 ноября, 06:33
Updated 21 ноября, 06:33
На сессии выступили представители минтуризма и министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, Агентства стратегических инициатив, Российского союза туриндустрии, Агентства по развитию человеческого капитала, проекта «Больше, чем работа», островные туроператоры, а также руководители предприятий, вошедших в команду проекта «Здесь начинается рабочий день». Эти организации, ставшие первопроходцами промышленного туризма на Сахалине, уже сформировали индустриальный подход к дальнейшему развитию отрасли.
Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова рассказала, что в реалиях современного мира именно промышленный туризм становится так называемой новой патриотикой — важной составляющей в личностном формировании современной молодежи. В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева подчеркнула: промышленный туризм позволяет гордиться не только красотой региона, но и его мощью. Поэтому очень важно подходить к реализации проекта комплексно — влюблять в уникальные красоты территории, не забывая о краеведении.
Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев детально рассказал о том, как проект «Здесь начинается рабочий день» интегрирован в проект детского социального туризма. Сегодня островной регион является лидером России по работе в этом направлении.
«Профориентация имеет высокое значение. Мы фактически ломаем стереотипы в головах детей и их родителей — в рамках промышленных экскурсий школьники видят современные передовые производства. Мы расширяем их представление о перспективных профессиях, включив в проект реальный сектор экономики. Через несколько лет у нас значительно увеличится количество рабочих мест, и мы будем рады, если наши дети реализуются в востребованных отраслях профессионально. С начала сентября индустриальные экскурсии посетили около 3 тысяч детей, а в 2024 году их будет в 10 раз больше», — поделился Артем Лазарев.
Участники сессии согласились: с момента старта проекта уже можно сказать, что выбранный формат реализации проекта — верный. Дети, посещая предприятия в рамках социальных экскурсий, получают первое представление о том, чем хотели бы заниматься в будущем. Живое вовлечение и иммерсивное погружение в процесс приносит свои результаты.
Директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко подчеркнула важность проекта и то, что его успешная реализация на уровне Сахалинской области повлекла за собой подписание Соглашения о формировании первого дальневосточного межрегионального индустриального маршрута, где предприятия будут не конкурировать между собой, а дополнять друг друга, показывая свои сильные стороны. И это станет главным трендом III акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив.