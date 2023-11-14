Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублей

Купец Попов, несмотря на название особняка, не был его первым хозяином. В 1877 владельцем здания значился господин Толянин А. В. Затем дом перешел Попову, который сдавал первый этаж в аренду под магазины. Угловое помещение занимала торговая лавка Ивана Малюшкина, который торговал папиросами, табаком, чаем, какао, сахаром, шоколадом. Соседнее помещение арендовала фабрика по производству металлических, каучуковых штемпелей. Была в здании хлебопекарня, магазин дамских головных уборов, парфюмерии, парикмахерская.