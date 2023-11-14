properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 05:25

Published 14 ноября, 05:25

Modified 14 ноября, 05:27

Updated 14 ноября, 05:27

Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублей

Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублей

14 ноября 2023, 05:25
Фото: Яндекс. Карты
Необходимо отремонтировать окна и помещения здания.

Дом купца Попова на перекрестке Сибирской и Екатерининской планируют отреставрировать. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,5 млн рублей. Техзадание опубликовано в автоматизированной системе торгов «Сбербанка», на него обратило внимание издание «URA.RU».

Заказчик — муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» города Перми. Подрядчик должен отремонтировать окна и помещения в здании по адресу ул. Сибирская, 12. Здание является объектом культурного наследия.

Купец Попов, несмотря на название особняка, не был его первым хозяином. В 1877 владельцем здания значился господин Толянин А. В. Затем дом перешел Попову, который сдавал первый этаж в аренду под магазины. Угловое помещение занимала торговая лавка Ивана Малюшкина, который торговал папиросами, табаком, чаем, какао, сахаром, шоколадом. Соседнее помещение арендовала фабрика по производству металлических, каучуковых штемпелей. Была в здании хлебопекарня, магазин дамских головных уборов, парфюмерии, парикмахерская.

Читайте также:
Власти выбрали подрядчика на разработку проекта реставрации «Дачи Синакевича»Пермские власти заплатят за проект реставрации «Дачи Синакевича» 2,3 млн рублей
#Пермь#Госзакупки#Памятник архитектуры#Объект культурного наследия#Реставрация#История#Памятник истории
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25