Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублей

Posted 14 ноября, 05:25
Published 14 ноября, 05:25
Modified 14 ноября, 05:27
Updated 14 ноября, 05:27
Дом купца Попова на перекрестке Сибирской и Екатерининской планируют отреставрировать. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,5 млн рублей. Техзадание опубликовано в автоматизированной системе торгов «Сбербанка», на него обратило внимание издание «URA.RU».
Заказчик — муниципальное автономное учреждение системы образования «Дом учителя» города Перми. Подрядчик должен отремонтировать окна и помещения в здании по адресу ул. Сибирская, 12. Здание является объектом культурного наследия.
Купец Попов, несмотря на название особняка, не был его первым хозяином. В 1877 владельцем здания значился господин Толянин А. В. Затем дом перешел Попову, который сдавал первый этаж в аренду под магазины. Угловое помещение занимала торговая лавка Ивана Малюшкина, который торговал папиросами, табаком, чаем, какао, сахаром, шоколадом. Соседнее помещение арендовала фабрика по производству металлических, каучуковых штемпелей. Была в здании хлебопекарня, магазин дамских головных уборов, парфюмерии, парикмахерская.