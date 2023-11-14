Пермячку оштрафовали за оскорбления соседки в общедомовом чате

Posted 14 ноября, 02:27
Published 14 ноября, 02:27
Modified 14 ноября, 02:29
Updated 14 ноября, 02:29
В Перми мировой суд вынес штраф по административному делу по факту публичного оскорбления в интернете. Проверку проводила прокуратура по обращению местной жительницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Известно, что в июле 2023 года в общедомовом чате между двумя женщинами произошел конфликт. В ходе спора одна из них позволила себе обматерить соседку, сделав это прилюдно. Оскорбленную пермячку такое поведение не устроило и она подала заявление в органы.
По итогам проверки в отношении женщины было возбуждено дело, а постановлением мирового судьи гражданка была признана виновной и привлечена к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.