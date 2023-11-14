Пермячку оштрафовали за оскорбления соседки в общедомовом чате

Известно, что в июле 2023 года в общедомовом чате между двумя женщинами произошел конфликт. В ходе спора одна из них позволила себе обматерить соседку, сделав это прилюдно. Оскорбленную пермячку такое поведение не устроило и она подала заявление в органы.