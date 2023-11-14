Победителя «Своей игры» Павла Шевченко просят признать виновным в мошенничестве

В последнем слове Шевченко сказал, что он никогда не думал, что на такое способен. Он вспомнил, как начиналась «Академия первых» ещё за месяц до создания учреждения, под его честное слово. «Мне важно, чтобы прозвучало, что все, что я совершил, было не с целью наживы. Только для того, чтобы прикрыть более мелкие ошибки», — сказал он. В суде прозвучало, что у Шевченко были кредитные обязательства.