Победителя «Своей игры» Павла Шевченко просят признать виновным в мошенничестве

Posted 14 ноября, 06:40
Published 14 ноября, 06:40
Modified 14 ноября, 08:26
Updated 14 ноября, 08:26
Сегодня, 14 ноября, судья Дзержинского районного суда Ольга Лядова удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по уголовному делу о хищении в пермской «Академии первых». Обвинение в краже 1,1 млн рублей и школьного ноутбука предъявлено бывшему директору учебного заведения Павлу Шевченко. Свою вину в содеянном он признает.
К материалам дела сегодня была приобщена характеристика, представленная известным российским знатоком Александром Друзем.
Гособвинитель Наталья Чернова в прениях попросила приговорить Павла Шевченко к четырем годам условного срока по совокупности трёх преступлений. По словам прокурора, как передает журналист Properm.ru из зала суда, в принципе по своим характеристикам Шевченко не мошенник, и лучше бы ему заниматься творчеством, а не административной деятельностью. Тогда бы, возможно, ничего не случилось бы. Во время рассмотрения дела он полностью вернул все деньги за присвоенный ноутбук и частично погасил ущерб по фиктивным контрактам.
Адвокат Шевченко с учётом всех обстоятельств попросила назначить ему максимально мягкое наказание.
В последнем слове Шевченко сказал, что он никогда не думал, что на такое способен. Он вспомнил, как начиналась «Академия первых» ещё за месяц до создания учреждения, под его честное слово. «Мне важно, чтобы прозвучало, что все, что я совершил, было не с целью наживы. Только для того, чтобы прикрыть более мелкие ошибки», — сказал он. В суде прозвучало, что у Шевченко были кредитные обязательства.
О недостаче в «Академии первых» стало известно после увольнения Шевченко в октябре 2021 года. После многочисленных просьб нового директора школы, других сотрудников и даже министра образования Раисы Кассиной он обещал привезти недостающие учебные пособия и ноутбук Lenovo «со дня на день», ссылался на то, что попал в ДТП и пока не может приехать. В результате он так и не вернул материальные ценности.
Шевченко был предупрежден об увольнении с поста директора 23 сентября 2021 года и 7 октября был уволен. Следствие считает, что все свои преступления он начал совершать после того, как узнал, что будет уволен с должности.
Как полагает следствие, Павел Шевченко, будучи директором «Академии первых», заключал фиктивные договоры с подрядчиками. В том числе, среди контрактов на оказание реальных услуг, говорится в обвинительном заключении, он заключил и подложные, ведущие к нецелевым расходам.
В июле 2021 года он решил похитить деньги «Академии первых» и заключил договор по приобретению учебного пособия «Биосфера 2.0» с компанией, принадлежащей его родственнику Александру Белякову — ООО «Триплком». За программу и оборудование было оплачено 598,67 тыс. рублей при ее реальной стоимости 85 тыс. рублей, считает следствие. Позднее Шевченко подписал счёт на оплату и накладную на закупку учебного пособия у единственного поставщика, ООО «Триплком». Перечисленные деньги Беляков перевел на указанные Шевченко счета.
Второе хищение Шевченко совершил в сентябре, аналогичным способом. В этот раз за 580 тыс. рублей были куплены пять комплектов учебных пособий по теме «Теплота» у той же компании «Триплком». Ни те, ни другие пособия поставлены «Академии первых» поставлены не были.
Шевченко утверждает, что учебные модули были вопреки утверждениям свидетелей — сотрудников школы — были необходимы. Он говорит, что хотел впоследствии купить их за свои деньги. Но не успел.
Третье преступление, считает следствие, Павел Шевченко совершил уже в октябре 2021 года, после увольнения. Ещё в декабре 2021 года он сам установил порядок списания оборудования учреждения. После того, как контракт с ним был расторгнут, он должен был вернуть «Академии первых» ноутбук Lenovo за 69,9 тыс. рублей, который он получал для работы. Однако экс-директор присвоил себе компьютер и унес из помещения «Академии».
Павел Шевченко — директор ГБОУ «Академия первых», член комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию и молодежной политике. Исполнительный директор НП «Центр развития одаренности». Победитель конкурса «Лидеры России-2019», организатор Всероссийского профильного лагеря «Дерзание». Последнее время Павел Шевченко руководил пермским центром выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».
Павел Шевченко известен в Перми как организатор и участник интеллектуальных игр. Он неоднократно участвовал и выигрывал в телевизионном шоу «Своя игра». В Перми под его руководством проходят турниры «Интеллектуальной кухни».