Российский экологический оператор опубликовал шорт-листы «Зеленой премии»

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что проекты направлены на заботу об окружающей среде, формирование новой модели поведения среди граждан и бизнес-сообщества, на развитие отрасли по обращению с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России.