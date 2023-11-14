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Posted 14 ноября, 11:42

Published 14 ноября, 11:42

Modified 14 ноября, 11:42

Updated 14 ноября, 11:42

Российский экологический оператор опубликовал шорт-листы «Зеленой премии»

Российский экологический оператор опубликовал шорт-листы «Зеленой премии»

14 ноября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Администрация ППК «РЭО» обнародовала шорт-листы экопроектов «Зеленой премии». Всего на конкурс поступило около 4000 заявок. В этом году премию проведут в Москве 4 декабря.

В жюри вошли эксперты, работающие в сфере обращения с отходами, представители власти, общественности, госкомпаний, пишет 56orb.ru.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что проекты направлены на заботу об окружающей среде, формирование новой модели поведения среди граждан и бизнес-сообщества, на развитие отрасли по обращению с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России.

Конкурсанты будут бороться в 6 номинациях. Авторы лучших проектов получат награду «Зелёной премии» — специальную статуэтку. Также они могут рассчитывать на поддержку своих инициатив.

Список номинаций: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». В первые пять номинаций отобрали по 20 проектов, в категорию, касающуюся строительства, включили 6.

Начальник PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что в рамках «Зелёной премии» будет и закрытая номинация. Специалисты Российского экологического оператора оценят, как субъекты РФ проводят реформу отрасли по обращению с отходами.

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