Российский экологический оператор опубликовал шорт-листы «Зеленой премии»

Posted 14 ноября, 11:42
Published 14 ноября, 11:42
Modified 14 ноября, 11:42
Updated 14 ноября, 11:42
В жюри вошли эксперты, работающие в сфере обращения с отходами, представители власти, общественности, госкомпаний, пишет 56orb.ru.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что проекты направлены на заботу об окружающей среде, формирование новой модели поведения среди граждан и бизнес-сообщества, на развитие отрасли по обращению с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России.
Конкурсанты будут бороться в 6 номинациях. Авторы лучших проектов получат награду «Зелёной премии» — специальную статуэтку. Также они могут рассчитывать на поддержку своих инициатив.
Список номинаций: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». В первые пять номинаций отобрали по 20 проектов, в категорию, касающуюся строительства, включили 6.
Начальник PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что в рамках «Зелёной премии» будет и закрытая номинация. Специалисты Российского экологического оператора оценят, как субъекты РФ проводят реформу отрасли по обращению с отходами.