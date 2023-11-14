С начала года через МФЦ 224 жителя Прикамья подали заявления о банкротстве

С 3 ноября в России вступили в силу изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь человек сможет попросить признать его банкротом вне суда, если размер долга — не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Кроме того, появился доступ к внесудебному банкротству для граждан, основным доходом которых является пенсия (и у них нет имущества для погашения долгов), и получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.