С начала года через МФЦ 224 жителя Прикамья подали заявления о банкротстве

Posted 14 ноября, 08:15
Published 14 ноября, 08:15
Modified 14 ноября, 08:16
Updated 14 ноября, 08:16
За десять первых месяцев 2023 года через МФЦ на внесудебное признание банкротом подали заявления 224 жителя Прикамья. Всего же с сентября 2020 года в региональных центрах «Мои Документы» было принято 637 заявлений на банкротство, сообщают в МФЦ по Пермскому краю.
Процедура была доступна россиянам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено новое.
С 3 ноября в России вступили в силу изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь человек сможет попросить признать его банкротом вне суда, если размер долга — не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Кроме того, появился доступ к внесудебному банкротству для граждан, основным доходом которых является пенсия (и у них нет имущества для погашения долгов), и получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
В МФЦ говорят, что пока особого ажиотажа среди пермяков, пожелавших воспользоваться возможностью признать себя банкротом, после вступления в силу изменений, не наблюдается. За неделю специалисты приняли только шесть заявлений на процедуру личного банкротства от граждан с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей. Но в МФЦ отмечают, что выросло количество обращений по теме в контактный центр структуры. Поэтому, прогнозируют рост числа обращений за внесудебными банкротствами в ближайшее время.
Подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом МФЦ по месту жительства. В заявке нужно указать список всех кредиторов, размер долга каждому, а также предоставить документ, подтверждающий личность и место жительства или пребывания (в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы).
Если человек подходит под условия закона, данные о нем в течение одного-трех рабочих дней будут внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента у человека прекращают начисляться пени и штрафы по задолженностям. При этом в течение шести месяцев кредиторы гражданина могут подать заявление о введении в отношении его общей процедуры несостоятельности. Если в обозначенный период таких заявлений не поступило, человек признается банкротом.
Ознакомиться в более подробной информацией и перечнем документов, необходимым для прохождения процедуры внесудебного банкротства, можно на сайте МФЦ Пермского края.