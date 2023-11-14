Самый длинный в России зиплайн построят в Губахе

«Это будет уникальный зиплайн, самый длинный в России, протяженностью более 1400 метров. Тросы натянут с горы Крестовой на гору Ладейная», — цитирует издание Рашида Габдуллина. Также на территории горнолыжного комплекса планируют построить гостиницу, коттеджи и конференц-холл. Будут обустроены дорожки, детские площадки, площадки для воркаута и места для отдыха. Предполагается создание новых трасс. Сейчас их общая протяженность составляет порядка 20 км, к ним добавятся еще 8-10 км — в основном комфортные зеленые трассы.