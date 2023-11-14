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Posted 14 ноября, 08:00

Published 14 ноября, 08:00

Modified 14 ноября, 08:02

Updated 14 ноября, 08:02

Самый длинный в России зиплайн построят в Губахе

Самый длинный в России зиплайн построят в Губахе

14 ноября 2023, 08:00
Фото: Всесезонный курорт "Губаха" / VK
Тросы натянут с горы Крестовой на гору Ладейная.
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Туризм

В Губаха построят самый длинный в России зиплайн — скоростной спуск по натянутому тросу на специальном креплении. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на учредителя всесезонного курорта «Губаха» Рашида Габдуллина.

«Это будет уникальный зиплайн, самый длинный в России, протяженностью более 1400 метров. Тросы натянут с горы Крестовой на гору Ладейная», — цитирует издание Рашида Габдуллина. Также на территории горнолыжного комплекса планируют построить гостиницу, коттеджи и конференц-холл. Будут обустроены дорожки, детские площадки, площадки для воркаута и места для отдыха. Предполагается создание новых трасс. Сейчас их общая протяженность составляет порядка 20 км, к ним добавятся еще 8-10 км — в основном комфортные зеленые трассы.

В 2023 году планируют закончить проектирование гостиницы на 120 номеров, а в начале следующего года — выйти на госэкспертизу. В 2025-26 году в планах завершить строительство. Гостиница будет минимум трехзвездочная, возможно — четырехзвездочная.

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#Туризм#Губаха#Внутренний туризм#Хобби#Горнолыжный комплекс#Рашид габдуллин#Горнолыжная база#Горнолыжный центр#Региональный туризм#Муп горнолыжный центр губахи
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