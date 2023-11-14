Самый длинный в России зиплайн построят в Губахе

Posted 14 ноября, 08:00
Published 14 ноября, 08:00
Modified 14 ноября, 08:02
Updated 14 ноября, 08:02
В Губаха построят самый длинный в России зиплайн — скоростной спуск по натянутому тросу на специальном креплении. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на учредителя всесезонного курорта «Губаха» Рашида Габдуллина.
«Это будет уникальный зиплайн, самый длинный в России, протяженностью более 1400 метров. Тросы натянут с горы Крестовой на гору Ладейная», — цитирует издание Рашида Габдуллина. Также на территории горнолыжного комплекса планируют построить гостиницу, коттеджи и конференц-холл. Будут обустроены дорожки, детские площадки, площадки для воркаута и места для отдыха. Предполагается создание новых трасс. Сейчас их общая протяженность составляет порядка 20 км, к ним добавятся еще 8-10 км — в основном комфортные зеленые трассы.
В 2023 году планируют закончить проектирование гостиницы на 120 номеров, а в начале следующего года — выйти на госэкспертизу. В 2025-26 году в планах завершить строительство. Гостиница будет минимум трехзвездочная, возможно — четырехзвездочная.