Сенатор предложила перестать ориентировать девушек на получение высшего образования

Posted 14 ноября, 02:55
Published 14 ноября, 02:55
Modified 14 ноября, 02:57
Updated 14 ноября, 02:57
Для решения демографической проблемы в России необходимо пересмотреть ценности, в том числе нужно перестать ориентировать молодых девушек на получение высшего образования, а сделать акцент на рождение детей. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.
«Система ценностей должна быть пересмотрена, нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция», — считает сенатор. По словам Маргариты Павловой, сегодня часто получается так, что к 40 годам у женщины есть деньги, но она несчастна, потому что уже не может родить.
Сама сенатор в 2000 году в возрасте 21 года получила высшее образование «Социолог-психолог социально-культурной сферы», после чего работала ведущей на ТВ, стала уполномоченной по правам человека Челябинской области, сенатором от региона.