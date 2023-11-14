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Posted 14 ноября, 10:57

Published 14 ноября, 10:57

Modified 14 ноября, 10:59

Updated 14 ноября, 10:59

Столицу Алтая на конкурсе красоты представит Софья Осиян

Столицу Алтая на конкурсе красоты представит Софья Осиян

14 ноября 2023, 10:57
Фото: Midjourney
Софья Осиян, победительница конкурса «Мисс Барнаул», представит столицу Алтая на финале всероссийского конкурса «Краса России — 2023» в Сочи и просит своих знакомых и подписчиков оказать ей поддержку.

Софья Осиян, девушка из Барнаула, была отобрана для участия в конкурсе «Краса России — 2023». Она поделилась этой новостью со своими друзьями и подписчиками в социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА Амител.

Она сказала, что очень рада представлять свой родной город и готовится к насыщенным и интересным дням, которые ей предстоят. Финал конкурса состоится уже завтра, 15 ноября, в Сочи.

Софья пригласила всех знакомых и подписчиков, которые находятся в Сочи, поддержать ее на мероприятии. Она сказала, что она нуждается в их поддержке на этом значимом конкурсе.

Напомним, что Софья стала «Мисс Барнаул» в 2021 году. После своей победы она дала интервью, в котором рассказала о своих планах и мечтах.

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