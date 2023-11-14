Столицу Алтая на конкурсе красоты представит Софья Осиян

Posted 14 ноября, 10:57
Published 14 ноября, 10:57
Modified 14 ноября, 10:59
Updated 14 ноября, 10:59
Софья Осиян, девушка из Барнаула, была отобрана для участия в конкурсе «Краса России — 2023». Она поделилась этой новостью со своими друзьями и подписчиками в социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА Амител.
Она сказала, что очень рада представлять свой родной город и готовится к насыщенным и интересным дням, которые ей предстоят. Финал конкурса состоится уже завтра, 15 ноября, в Сочи.
Софья пригласила всех знакомых и подписчиков, которые находятся в Сочи, поддержать ее на мероприятии. Она сказала, что она нуждается в их поддержке на этом значимом конкурсе.
Напомним, что Софья стала «Мисс Барнаул» в 2021 году. После своей победы она дала интервью, в котором рассказала о своих планах и мечтах.