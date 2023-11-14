Тарифы на вывоз мусора и отопление постоянно признают недействующими. Что происходит?

Posted 14 ноября, 02:00
Published 14 ноября, 02:00
Modified 14 ноября, 08:43
Updated 14 ноября, 08:43
Из чего складываются тарифы, чего удалось добиться правозащитникам в судебном поле, как это должно отразиться на потребителях — разбиралась журналист Propem.ru Татьяна Зырянова.
Еще в начале предыдущего десятилетия, после проверок Контрольно-счетной палаты Пермского края, стало понятно, что тарифы «экономически не обоснованы». И на тепло, и на воду, и даже на газ. Тогда и начались судебные процессы по оспариванию тарифов. С исками в процессы выходят товарищества собственников жилья (ТСЖ) и их объединение, Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт».
Тепло. Первым делом стал процесс в Арбитражном суде Пермского края, в результате которого 29 апреля 2013 года были признаны незаконными тарифы Пермской сетевой компании на вторую половину 2012 года. После оглашения резолютивной части не смог сдержать эмоций тогдашний губернатор Виктор Басаргин. На пресс-конференции он выразил уверенность, что судебное решение отменят. Но этого не произошло, судебный акт остался в силе.
С тех пор судами были отменены тарифы на тепло для Пермской сетевой компании на 2009, 2010, 2011, 2012 (второе полугодие), 2015 (в силу пока не вступило), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы. Не удалось оспорить тепловые тарифы только на 2013 и 2014 годы.
Кроме того, признаны необоснованными тарифы на тепловую энергию ПАО «Т Плюс» (Кировский р-н Перми, зона ТЭЦ-14, вторая половина 2015 года) и ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (2018–2022 годы).
Вывоз мусора. В 2019 году Пермский край, как и вся страна, вошел в «мусорную» реформу. И у потребителей возник закономерный вопрос: «За что?». В смысле, за что они будут платить? Как им посчитали тариф на вывоз мусора (ТКО, твердых коммунальных отходов)? Представители ТСЖ, которые оспаривают тарифы, попытались разобраться. В результате уже пять раз суды признавали недействующими тарифы на эту услугу за 2019–2022 годы. Кроме того, несколько раз были признаны недействующими нормативы накопления ТКО, средняя плотность ТКО, оспорена территориальная схема обращения с отходами в части показателей суммарного количества отходов. Все эти показатели являются составляющими тарифов.
Новую версию тарифов на ТКО на 2019–2022 годы и недавно принятые нормативы накопления ТКО также будут оспаривать, сообщил Properm.ru юрист, представляющий интересы ТСЖ, Виталий Степанов. Он подробно рассказал, какие экономически необоснованные траты, какие лишние расходы то и дело попадают в тарифы на тепло и на вывоз мусора.
Было время, когда в тарифы включали всё подряд, даже «бани с девочками». Сейчас совсем наглых расходов нет или их умело прячут. Но необоснованных трат хватает. Перечислить и описать все выявленные и доказанные в суде нарушения вряд ли возможно. Остановимся на самых ярких и системных.
Примерно две трети в составе тарифа на услугу по обращению с ТКО — это расходы, связанные с транспортированием ТКО, услуги возчиков мусора (ежегодно — более 2 млрд рублей). Всё логично, если бы не то, как эти расходы иногда получаются.
В конце 2018-го и в начале 2019 года «Теплоэнерго» (Пермский региональный оператор «Теплоэнерго», АО «ПРО ТКО») провел торги на оказание услуг по транспортированию ТКО в 24 территориях края, в том числе в Перми. В 2019 году УФАС по Пермскому краю было выявлено, что при проведении торгов между компаниями-конкурентами заключены соглашения, которые привели или могли привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах (так называемый картельный сговор). В итоге каждой компании досталось по лоту (всем сестрам по серьгам): одной 200 млн рублей, второй 250 млн рублей, третьей 300 млн рублей.
Пермское УФАС России признало подрядчиков виновными в нарушении Закона «О защите конкуренции», компании были оштрафованы.
Если бы торги были честными, снизилась бы цена на транспортировку ТКО? Возможно. Так или иначе, включать эти расходы полностью в тариф уже нельзя, оно экономически необоснованно.
Что должен был сделать тарифный орган? Провести анализ цен в сопоставимых условиях, высчитать тариф с помощью формул, раз получилась такая незадача со сговором подрядчиков. Но такого анализа и расчета проведено не было. А ТСЖ по этой причине несколько раз отменяли тарифы на услугу по обращению с ТКО.
Изначально при установлении тарифов на услугу по обращению с ТКО на 2019 год регулятором была определена величина среднемесячной заработной платы одного сотрудника регионального оператора в размере 71 996,01 рубля. В результате неоднократных отмен тарифов, в том числе по данному основанию, среднюю зарплату, включенную в тарифы на 2019 год, удалось снизить до 27 778,90 рубля. Также были завышены, а после судебных актов пересмотрены величины средней заработной платы в тарифах на 2020–2022 годы.
Завышение происходило за счет неверного учета стимулирующих выплат, а также в результате непринятия во внимание величин средней заработной платы в регионе по соответствующему виду экономической деятельности.
Расходы на оплату труда рассчитывались исходя из штатной (по сути, декларативной величины) численности сотрудников регионального оператора. В итоге фактическая численность (в среднем по году) в 2019 году составляла только 52 человека, а в тарифы были включены расходы на 105 человек, в 2020 году — не более 114 человек, а тарифах учтено 155 человек. В основе расчета должны находиться нормативная (определяется специальной методикой) и среднесписочная численность сотрудников. Неверное определение необходимого количества сотрудников может приводить к искажению и других статей расходов, включаемых в тарифы.
В состав расходов регоператора, учтенных в расчете тарифов на 2020 год, входит налог на прибыль в размере более 138 млн рублей. Он был рассчитан исходя из суммы, запланированной в 2020 году на субсидии из бюджета в размере более 693 млн рублей. Судом включение этого налога в тариф было признано экономически необоснованным.
Неоднократно в тарифах Пермской сетевой компании выявляли перекрестное субсидирование. Это когда одной группе потребителей тарифы занижали за счет того, что другой группе потребителей тарифы завышали. Суд такие манипуляции признает незаконными.
В тарифы периодически включают расходы на содержание систем горячего водоснабжения. Но не все потребители получают тепловую энергию одновременно на отопление и централизованное горячее водоснабжение. Во многих домах вода греется с помощью общедомового бойлера. Получается, эти потребители несут расходы на содержание собственного оборудования и на содержание подобного оборудования и сетей ГВС для других потребителей (в составе платы за отопление). Такая ситуация сложилась применительно к тарифам ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» на 2018–2022 годы, а также к тарифам Пермской сетевой компании на 2016, 2017, 2019–2023 годы.
Миллионы рублей так называемых сомнительных долгов, то есть долгов, которые уже никогда не взыщут с должников, включают в тарифы. И все добросовестные плательщики рассчитываются за эти вовремя невзысканные, безнадежные, с упущенным сроком исковой давности, банкротные долги населения.
Законодательством даже предусмотрена такая возможность. То есть безнадежные долги могут включать в состав тарифов на коммунальные ресурсы. Конкретнее — «расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2% необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненные к нему категории потребителей». Но в некоторых случаях пытались включить сомнительные долги с превышением указанных 2% необходимой валовой выручки.
Или вообще задолженность от организации, некой ООО, в размере 50 млн рублей включили в эти самые сомнительные долги населения. Как рассказал Виталий Степанов, недавно было доказано в суде необоснованное включение в состав тарифов Пермской сетевой компании на 2015 год сомнительных долгов в размере более 98 млн рублей. При установлении указанных тарифов организация еще не обладала статусом единой теплоснабжающей, а поэтому не могла претендовать на включение этой статьи затрат.
В Перми давно сложилась ситуация, когда жители соседних домов могут платить за тепло, получаемое от одной ТЭЦ, по разным тарифам. Так, на Комсомольском проспекте буквально через дом чередуются объекты теплоснабжения с «высокими» и «низкими» ценами (у одних — 1772,71 рубля/Гкал, у других — 2127,14 рубля/Гкал). Раньше разница была еще больше. Корнями эта проблема уходит в историю с перепродажей тепловой энергии монополистом через дочернюю организацию, отказ в установлении единых тарифов для единой теплоснабжающей организации. Можно ли что-то изменить? Можно. Но это тема для отдельной публикации.
Из чего должен складываться тариф на тепло, на вывоз мусора? Какие расходы туда должны входить, какие нет?
В основе тарифов на коммунальные ресурсы должны лежать экономически обоснованные расходы организации + нормативно установленная величина предпринимательской прибыли. Сам состав расходов и методы тарифообразования в целом закреплены на федеральном уровне в основах ценообразования и методических указаниях.
«Наверное, нормативное регулирование вопросов тарифообразования неидеально, — рассуждает Виталий Степанов. — К сожалению, до настоящего времени не решен вопрос свободного доступа потребителей к материалам тарифных дел, их копирования. По существу, это создает известные препятствия для внесудебного контроля обоснованности тарифов и делает необходимым обращение в суд».
Но проблемы с тарифообразованием в Пермском крае, уверен юрист, обусловлены не столько слабой законодательно-нормативной базой, сколько непрофессиональным подходом к установлению тарифов и безответственностью за некорректные цифры.
Во всех случаях, когда тарифы отменяют по решению суда, потребителям должны делать перерасчет. Делают ли, как и кому? Расскажем в следующей публикации.
В министерстве ЖКХ Пермского края на вопрос, почему периодически в тарифы попадают экономически необоснованные расходы, ответили так: «Регулятор при утверждении тарифов принимает обоснованные и взвешенные решения, со всеми ограничениями в виде предельного индекса роста платы граждан. Ресурсоснабжающие организации практически всегда не удовлетворены установленными тарифами. Однако представители потребителей пытаются отменить утверждённые тарифы».
По данным Минтарифы региона, удаётся это исключительно в редких случаях и отмене подлежат менее 0,5% установленных тарифов. При этом «поводом отмены служат не завышенные регулятором затраты для ресурсоснабжающей организации, а как правило, несовершенство методик регулирования с возможностью двоякого трактования, которые в процессе судебного спора трактуются в пользу менее защищённой стороны — потребителя», — пояснили в министерстве.
В пермском филиале «Т Плюс» согласились на интервью в ближайшем будущем по поводу нормативов и функционирования системы теплоснабжения Перми.