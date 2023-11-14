Тарифы на вывоз мусора и отопление постоянно признают недействующими. Что происходит?

Вывоз мусора. В 2019 году Пермский край, как и вся страна, вошел в «мусорную» реформу. И у потребителей возник закономерный вопрос: «За что?». В смысле, за что они будут платить? Как им посчитали тариф на вывоз мусора (ТКО, твердых коммунальных отходов)? Представители ТСЖ, которые оспаривают тарифы, попытались разобраться. В результате уже пять раз суды признавали недействующими тарифы на эту услугу за 2019–2022 годы. Кроме того, несколько раз были признаны недействующими нормативы накопления ТКО, средняя плотность ТКО, оспорена территориальная схема обращения с отходами в части показателей суммарного количества отходов. Все эти показатели являются составляющими тарифов.