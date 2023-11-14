В дистанционном электронном голосовании желают участвовать более 81,5 тысяч пермяков

Заявки принимались до 13 ноября. Все те, кто подал заявку, могут протестировать сам процесс голосования, зайдя на портал ДЭГ под своей учетной записью от портала «Госуслуги», круглосуточно с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября.