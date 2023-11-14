properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 13:17

Published 14 ноября, 13:17

Modified 14 ноября, 13:18

Updated 14 ноября, 13:18

В дистанционном электронном голосовании желают участвовать более 81,5 тысяч пермяков

В дистанционном электронном голосовании желают участвовать более 81,5 тысяч пермяков

14 ноября 2023, 13:17
Фото: ЦИК РФ
Прием заявок закончился 13 ноября.
Сюжет
Выборы

В Пермском крае завершился прием заявок на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На него заявились 81 тыс. 524 избирателя, сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Заявки принимались до 13 ноября. Все те, кто подал заявку, могут протестировать сам процесс голосования, зайдя на портал ДЭГ под своей учетной записью от портала «Госуслуги», круглосуточно с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября.

В 2021 году в Прикамье уже проводилось тестирование ДЭГ. Тогда было подано порядка 49 тыс заявок.

#Политика#Выборы#Крайизбирком
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25