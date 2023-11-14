В дистанционном электронном голосовании желают участвовать более 81,5 тысяч пермяков

Posted 14 ноября, 13:17
Published 14 ноября, 13:17
Modified 14 ноября, 13:18
Updated 14 ноября, 13:18
В Пермском крае завершился прием заявок на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На него заявились 81 тыс. 524 избирателя, сообщает пресс-служба крайизбиркома.
Заявки принимались до 13 ноября. Все те, кто подал заявку, могут протестировать сам процесс голосования, зайдя на портал ДЭГ под своей учетной записью от портала «Госуслуги», круглосуточно с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября.
В 2021 году в Прикамье уже проводилось тестирование ДЭГ. Тогда было подано порядка 49 тыс заявок.