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Posted 14 ноября, 14:23

Published 14 ноября, 14:23

Modified 14 ноября, 14:24

Updated 14 ноября, 14:24

В Губахе за невыплату работнику заработной платы возбуждено уголовное дело

В Губахе за невыплату работнику заработной платы возбуждено уголовное дело

14 ноября 2023, 14:23
Фото: 1MI
Впрочем, руководство и собственники предприятия могут избежать ответственности за совершенное преступление.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику предприятия в Губахе. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

С апреля по сентябрь 2023 года руководство предприятия имея деньги и реальную возможность для выплаты заработной платы работнику, допустило полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев на общую сумму более 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Впрочем, руководители предприятия могут избежать ответственности, так как с 2019 года, благодаря внесенным в закон изменениям, имеется возможность прекратить уголовное преследование в отношении лица, впервые совершившего подобное правонарушение, в связи с погашением задолженности перед работниками.

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#Общество#Криминал#Зарплата#Губаха
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