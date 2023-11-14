В Губахе за невыплату работнику заработной платы возбуждено уголовное дело

Posted 14 ноября, 14:23
Published 14 ноября, 14:23
Modified 14 ноября, 14:24
Updated 14 ноября, 14:24
Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику предприятия в Губахе. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
С апреля по сентябрь 2023 года руководство предприятия имея деньги и реальную возможность для выплаты заработной платы работнику, допустило полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев на общую сумму более 50 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Впрочем, руководители предприятия могут избежать ответственности, так как с 2019 года, благодаря внесенным в закон изменениям, имеется возможность прекратить уголовное преследование в отношении лица, впервые совершившего подобное правонарушение, в связи с погашением задолженности перед работниками.