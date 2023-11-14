В Губахе за невыплату работнику заработной платы возбуждено уголовное дело

Впрочем, руководители предприятия могут избежать ответственности, так как с 2019 года, благодаря внесенным в закон изменениям, имеется возможность прекратить уголовное преследование в отношении лица, впервые совершившего подобное правонарушение, в связи с погашением задолженности перед работниками.