В ходе СВО погиб 20-летний уроженец Александровска Кирилл Коченгин

Posted 14 ноября, 08:39
Published 14 ноября, 08:39
Modified 14 ноября, 08:41
Updated 14 ноября, 08:41
20-летний Кирилл Коченгин из Александровска погиб в зоне СВО. Молодого человека не стало 4 ноября, сообщает администрация Александровска.
Официальное подтверждение гибели военного было обнародовано только 14 ноября. Информации об обстоятельствах его смерти нет. О дате прощания с молодым человеком сообщат дополнительно.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны.