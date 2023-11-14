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Posted 14 ноября, 08:39

Published 14 ноября, 08:39

Modified 14 ноября, 08:41

Updated 14 ноября, 08:41

В ходе СВО погиб 20-летний уроженец Александровска Кирилл Коченгин

В ходе СВО погиб 20-летний уроженец Александровска Кирилл Коченгин

14 ноября 2023, 08:39
Фото: Александровск Официально / VK
Молодого человека не стало 4 нобря.

20-летний Кирилл Коченгин из Александровска погиб в зоне СВО. Молодого человека не стало 4 ноября, сообщает администрация Александровска.

Официальное подтверждение гибели военного было обнародовано только 14 ноября. Информации об обстоятельствах его смерти нет. О дате прощания с молодым человеком сообщат дополнительно.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны.

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#Военная операция на Украине#Сво на украине#Александровск#Сво#Погибшие#Погиб солдат
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