В Перми ищут свидетелей вандализма на остановке «Улица Папанинцев». ФОТО

Posted 14 ноября, 10:54
Published 14 ноября, 10:54
Modified 14 ноября, 10:55
Updated 14 ноября, 10:55
Городской департамент транспорта ищет свидетелей разгрома остановочного комплекса «Улица Папаницев» в Перми. Об этом сообщают в telegram-канале ведомства.
Вчера (а возможно, что сегодня утром) были разбиты стекла остановочного комплекса. Осколки убрали и демонтировали. Ориентировочно сумма ущерба составит порядка 40 тыс. рублей.
Городской департамент транспорта готовит заявление в полицию. Восстановить остановочный комплекс ведомство «постарается в этом году».
Сейчас в дептрансе ищут свидетелей разгрома остановки и просят их звонить по телефону 2129798 или писать [email protected].