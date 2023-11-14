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Posted 14 ноября, 10:54

Published 14 ноября, 10:54

Modified 14 ноября, 10:55

Updated 14 ноября, 10:55

В Перми ищут свидетелей вандализма на остановке «Улица Папанинцев». ФОТО

В Перми ищут свидетелей вандализма на остановке «Улица Папанинцев». ФОТО

14 ноября 2023, 10:54
Фото: телеграм-канал "Пермкий транспорт"
Вандалы буквально разгромили остановочный комплекс вчера вечером или сегодня утром

Городской департамент транспорта ищет свидетелей разгрома остановочного комплекса «Улица Папаницев» в Перми. Об этом сообщают в telegram-канале ведомства.

Вчера (а возможно, что сегодня утром) были разбиты стекла остановочного комплекса. Осколки убрали и демонтировали. Ориентировочно сумма ущерба составит порядка 40 тыс. рублей.

Городской департамент транспорта готовит заявление в полицию. Восстановить остановочный комплекс ведомство «постарается в этом году».

Сейчас в дептрансе ищут свидетелей разгрома остановки и просят их звонить по телефону 2129798 или писать [email protected].

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#Остановки#Вандализм#Транспорт
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