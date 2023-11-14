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Posted 14 ноября, 13:58

Published 14 ноября, 13:58

Modified 14 ноября, 13:59

Updated 14 ноября, 13:59

В Перми наказали заведующую детским садом за недопуск необследованного ребёнка

В Перми наказали заведующую детским садом за недопуск необследованного ребёнка

14 ноября 2023, 13:58
Фото: 1MI
У воспитанника детского сада не было обследования на туберкулёз.

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего о нарушении прав ребенка на доступность образования. О результатах проверки сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка ДОУ № 403» издала приказы о временном отстранении малолетнего от посещения детского сада в связи с непредоставлением родителями соответствующих документов о результатах туберкулинодиагностики.

Прокуратура сочла указанные приказы незаконными, так как не содержат альтернативные варианты реализации образовательной программы, при отстранении обучающегося от образовательного процесса. «Отсутствие обследования не является основанием для прекращения обучения ребенка, а только предполагает выбор формы обучения, исключающей посещение необследованным ребенком детского коллектива» — подчёркивают в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором руководителю детского учреждения внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

#Общество#Прокуратура#Детсад
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