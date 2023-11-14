В Перми наказали заведующую детским садом за недопуск необследованного ребёнка

Прокуратура сочла указанные приказы незаконными, так как не содержат альтернативные варианты реализации образовательной программы, при отстранении обучающегося от образовательного процесса. «Отсутствие обследования не является основанием для прекращения обучения ребенка, а только предполагает выбор формы обучения, исключающей посещение необследованным ребенком детского коллектива» — подчёркивают в прокуратуре.