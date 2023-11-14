В Перми за 14 миллионов рублей отремонтируют путепровод у Гознака

Объявлен конкурс на поиск подрядчика по ремонту путепровода через железнодорожные пути по шоссе Космонавтов в районе Пермской печатной фабрики «Гознак». Информация от правительства Пермского края появилась на портале госзакупок. Первым внимание на контракт обратил «Новый компаньон».