В Перми за 14 миллионов рублей отремонтируют путепровод у Гознака

Posted 14 ноября, 08:50
Published 14 ноября, 08:50
Modified 14 ноября, 08:56
Updated 14 ноября, 08:56
Объявлен конкурс на поиск подрядчика по ремонту путепровода через железнодорожные пути по шоссе Космонавтов в районе Пермской печатной фабрики «Гознак». Информация от правительства Пермского края появилась на портале госзакупок. Первым внимание на контракт обратил «Новый компаньон».
Заявки от потенциальных участников принимаются до 20 ноября, исполнителя назовут 22 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,303 млн рублей.
Мостовой переход длиной 185,62 м последний раз ремонтировался в 1980 году. Конструкции мостового полотна включают два деформационных шва, дорожную одежду, перильное и барьерное ограждение, тротуары, дренажную систему, линию освещения. Подрядчику предстоит заменить швы, отремонтировать проезжую часть, тротуары, железобетонный парапет.
До и после работ будет проведён осмотр люков колодцев подземных коммуникаций с представителями собственников сетей. Работы должны начаться 13 мая и закончиться 9 июля 2024 года.