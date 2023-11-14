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Posted 14 ноября, 07:01

Published 14 ноября, 07:01

Modified 14 ноября, 08:24

Updated 14 ноября, 08:24

Вернуть красных человечков и «Белые ночи». Пермяки скучают по культурной революции

Вернуть красных человечков и «Белые ночи». Пермяки скучают по культурной революции

14 ноября 2023, 07:01
Фото: properm.ru
Городские арт-объекты эпохи культурной революции стали популярнее почти в полтора раза

Пермяки стали значительно выше оценивать достижения культурной революции. Большинство хочет вернуть фестиваль «Белые ночи», почти половина — желает возвращения «Красных человечков» на улицы города. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на данные социологических исследований из доклада доцента Пермского госуниверситета Олега Лысенко, подготовленного для форума «Культура 3.00».

Популярность «красных человечков» и «Пермских ворот» в виде деревянной буквы П в Саду камней значительно возросла. Если в 2014 году эти арт-объекты положительно оценивали 31% пермяков, то в 2023 году — уже 51%. Количество их противников снизилось втрое — с 18 до 6%.

62% опрошенных пермяков хотели бы вернуть фестиваль «Белые ночи», который считают локомотивом Пермской культурной революции. 44% опрошенных хотят вернуть арт-объекты на улицы города, а 43% поддерживают развитие музея современного искусства PERMM.

При этом буква П и «красные человечки» не вошли в первую пятерку культурных символов города, хотя таковыми их считают 22% респондентов. В топ-5 по итогам опроса вошли балет (42%), фестивали (32%), звериный стиль (27%), ротонда (26%), деревянные боги (24%).

Олег Лысенко в своем докладе назвал культурную революцию эталоном культурных преобразований, с которым еще долго будут сравнивать любые программы в области культуры и уже сравнивают 300-летие города.

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