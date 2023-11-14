Вернуть красных человечков и «Белые ночи». Пермяки скучают по культурной революции

Популярность «красных человечков» и «Пермских ворот» в виде деревянной буквы П в Саду камней значительно возросла. Если в 2014 году эти арт-объекты положительно оценивали 31% пермяков, то в 2023 году — уже 51%. Количество их противников снизилось втрое — с 18 до 6%.