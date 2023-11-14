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Posted 14 ноября, 15:36

Published 14 ноября, 15:36

Modified 14 ноября, 15:37

Updated 14 ноября, 15:37

Власти Перми начнут заселение муниципального дома на ул. Чайковского в декабре

Власти Перми начнут заселение муниципального дома на ул. Чайковского в декабре

14 ноября 2023, 15:36
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
Продолжается сооружение двух домов на улице Маяковского.

В декабре этого года начнётся заселение муниципального дома на ул. Чайковского, 11. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

В доме 249 квартир самой различной планировки от студий до 4-комнатных, благоустроена придомовая территория, и готово все для комфортной жизни, пишет мэр.

Также продолжается строительство двух десятиэтажных домов по ул. Маяковского 54 и 57. Работы идут в графике. На ул. Маяковского, 54 смонтированы внутренние и наружные стеновые панели, идет укладка перекрытий на уровне 10 этажа. На ул. Маяковского, 57 работы ведутся на уровне восьмого этажа.

#Аварийное жилье#Пермь#Муниципальное жилье#Жилье
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