Власти Перми начнут заселение муниципального дома на ул. Чайковского в декабре

Также продолжается строительство двух десятиэтажных домов по ул. Маяковского 54 и 57. Работы идут в графике. На ул. Маяковского, 54 смонтированы внутренние и наружные стеновые панели, идет укладка перекрытий на уровне 10 этажа. На ул. Маяковского, 57 работы ведутся на уровне восьмого этажа.