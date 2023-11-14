Власти Перми начнут заселение муниципального дома на ул. Чайковского в декабре

Posted 14 ноября, 15:36
Published 14 ноября, 15:36
Modified 14 ноября, 15:37
Updated 14 ноября, 15:37
В декабре этого года начнётся заселение муниципального дома на ул. Чайковского, 11. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.
В доме 249 квартир самой различной планировки от студий до 4-комнатных, благоустроена придомовая территория, и готово все для комфортной жизни, пишет мэр.
Также продолжается строительство двух десятиэтажных домов по ул. Маяковского 54 и 57. Работы идут в графике. На ул. Маяковского, 54 смонтированы внутренние и наружные стеновые панели, идет укладка перекрытий на уровне 10 этажа. На ул. Маяковского, 57 работы ведутся на уровне восьмого этажа.