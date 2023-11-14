Posted 14 ноября, 09:44
Published 14 ноября, 09:44
Modified 14 ноября, 09:45
Updated 14 ноября, 09:45
За неделю заболеваемость COVID-19 в Пермском крае выросла на 28%. Первыми внимание на данные портала Стопкоронавирус.ру обратили в «Коммерсант-Прикамье».
Так, по данным портала, в период с 6 ноября по 12 ноября в регионе заболел коронавирусом 1551 человек, из них было госпитализировано 215 человек. За этот же период от инфекции выздоровели 950 человек.
В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 14 тыс. 354 случая ОРВИ. Это соответствует показателю прошлой недели, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.
Также на минувшей неделе в Пермском крае выявлено три случая гриппа А (H3N2). Его также называют гонконгским гриппом. По данным специалистов, он протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса.