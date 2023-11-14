Журналиста Properm. ru Владислава Иваненко депортировали несмотря на предстоящий суд

Сегодня в 16:00 в Кировском суде должен был состояться процесс по этому делу. Однако еще раньше (10 ноября) судья Свердловского райсуда приостановил решение об аннулировании ВНЖ, а также истребовал материалы, на основании которых было вынесено такое решение. Документы были переданы в Кировский райсуд, где с ним уже ознакомился судья.