Журналиста Properm. ru Владислава Иваненко депортировали несмотря на предстоящий суд

Posted 14 ноября, 04:57
Published 14 ноября, 04:57
Modified 14 ноября, 05:00
Updated 14 ноября, 05:00
Сегодня, 14 ноября, журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России вопреки приостановлению решения об аннулировании ВНЖ.
Вчера, около 20:00, в камеру «Центра временного содержания иностранных граждан», где находился наш журналист с четверга (9 ноября), пришли сотрудники органов и объявили о депортации. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан.
Сегодня в 16:00 в Кировском суде должен был состояться процесс по этому делу. Однако еще раньше (10 ноября) судья Свердловского райсуда приостановил решение об аннулировании ВНЖ, а также истребовал материалы, на основании которых было вынесено такое решение. Документы были переданы в Кировский райсуд, где с ним уже ознакомился судья.
«Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными. Требуем официального комментария о происходящем. Также продолжим защиту нашего журналиста в судах», - пояснил главный редактор издания Денис Вихров.
Ранее Владислав Иваненко получил уведомление об аннулировании вида на жительства — он является гражданином Казахстана. Последние восемь лет журналист проживает в Перми, он не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.
Утром 9 ноября к Иваненко пришли сотрудники правоохранительных органов, после чего отвезли в Свердловский отдел полиции, а оттуда в «Центр временного содержания иностранных граждан» в Закамске, где он находился до 13 ноября. На утро 9 ноября, все решения об аннулировании ВНЖ уже были обжалованы в установленный законом срок.