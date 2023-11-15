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Posted 15 ноября, 13:03

Published 15 ноября, 13:03

Modified 15 ноября, 13:03

Updated 15 ноября, 13:03

Бречалов: В Удмуртии для заключивших контракт мобилизованных ввели регвыплаты

Бречалов: В Удмуртии для заключивших контракт мобилизованных ввели регвыплаты

15 ноября 2023, 13:03
Фото: Midjourney
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении дополнительных мер поддержки для мобилизованных граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России. Они получат специальное региональное пособие в размере 50 тысяч рублей.

Как пишет udm-info.ru, Александр Бречалов рассказал о начале выплат с декабря текущего года для всех, кто заключил или планирует заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции. В видеообращении глава региона отметил, что власти Удмуртии успешно решили данный вопрос и рассмотрели предоставление регионального пособия в размере 50 тысяч рублей для военнослужащих, задействованных в СВО.

Отмечается, что для участников специальной военной операции в Удмуртии будут предоставлены дополнительные 500 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Это пособие получат военнослужащие, служащие в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие звания полиции, а также граждане, участники СВО, которые добровольно заключили контракт, и получившие ранения, травмы или контузии в ходе специальной военной операции.

Участникам спецоперации также будет предоставлена компенсация в размере до 100 тысяч рублей на газификацию жилых домов. Семьи военнослужащих смогут рассчитывать на поддержку в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.

Семьи военнослужащих, участвующих в СВО, также будут получать помощь в оформлении социальных и других выплат, консультации по юридическим и социальным вопросам. Предоставление этой помощи поможет семьям участников спецоперации сосредоточиться на решении своих повседневных проблем без дополнительного беспокойства.

Также семьи участников специальной военной операции будут обеспечены бесплатной медицинской и психологической помощью.

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