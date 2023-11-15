Бречалов: В Удмуртии для заключивших контракт мобилизованных ввели регвыплаты

Как пишет udm-info.ru, Александр Бречалов рассказал о начале выплат с декабря текущего года для всех, кто заключил или планирует заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции. В видеообращении глава региона отметил, что власти Удмуртии успешно решили данный вопрос и рассмотрели предоставление регионального пособия в размере 50 тысяч рублей для военнослужащих, задействованных в СВО.