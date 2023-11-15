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Posted 15 ноября, 05:39

Published 15 ноября, 05:39

Modified 15 ноября, 09:02

Updated 15 ноября, 09:02

Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию

Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию

15 ноября 2023, 05:39
Фото: properm.ru
Место бывшего градоначальника в совете займет новый глава Перми Эдуард Соснин.
Сюжет
ПГНИУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исключил бывшего мэра Перми Алексея Дёмкина из состава Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте регионального правительства.

Из совета также исключены бывший замдиректора департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края Артем Вороненко, бывший начальник Пермского кадетского училища Сергей Каменев, бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, бывший глава Добрянского городского округа Константин Лызов.

Место Алексея Дёмкина в совете займет глава Перми Эдуард Соснин. Вместе с ним в состав включили министра по туризму Пермского края Юлию Ветошкину, ректора ПГГПУ Константина Егорова, начальника Пермского кадетского президентского училища имени Ф. Кузьмина Евгения Каныгина, замруководителя администрации губернатора Екатерину Набатову.

Межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию появился в Пермском крае по указу губернатора в 2018 году. В его состав входят депутаты регионального парламента, представители краевых органов власти и местного самоуправления, военного комиссариата, руководители профильных образовательных организаций и общественники.

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#ПГНИУ#Патриотизм#Дмитрий махонин#ПГГПУ#Дмитрий Красильников#Алексей Дёмкин#Эдуард соснин
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