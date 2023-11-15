Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию

Межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию появился в Пермском крае по указу губернатора в 2018 году. В его состав входят депутаты регионального парламента, представители краевых органов власти и местного самоуправления, военного комиссариата, руководители профильных образовательных организаций и общественники.