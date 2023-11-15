Чиновников Пермского округа подозревают в нарушении закона при строительстве садика

МКУ Управление закупок Пермского округа в 2021 году провело конкурс на строительство здания детского сада на 120 мест в селе Фролы Пермского района. Заказчик — МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края». На сайте Госзакупок указано, что заказчик установил начальную (максимальную) цену — 179 млн 57 тыс. 660 рублей. На конкурс заявился единственный участник — ООО «СК „Славянский дом“, который предложил выполнить работы за 175 млн 476 тыс. 507 рублей.