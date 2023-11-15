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Posted 15 ноября, 11:00

Published 15 ноября, 11:00

Modified 15 ноября, 11:06

Updated 15 ноября, 11:06

Чиновников Пермского округа подозревают в нарушении закона при строительстве садика

Чиновников Пермского округа подозревают в нарушении закона при строительстве садика

15 ноября 2023, 11:00
Фото: Midjourney
Антимонопольное дело возбуждено в отношении МКУ Управление закупок Пермского округа.
Сюжет
Уфас

Антимонопольщики заподозрили МКУ Управление закупок Пермского округа в ограничении конкуренции при проведении конкурса на строительство детского сада во Фролах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Пермское УФАС обратилось МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Ведомство заявило, что МКУ Управление закупок Пермского округа, МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» и ООО «СК „Славянский дом“ могут нарушать антимонопольное законодательство.

МКУ Управление закупок Пермского округа в 2021 году провело конкурс на строительство здания детского сада на 120 мест в селе Фролы Пермского района. Заказчик — МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края». На сайте Госзакупок указано, что заказчик установил начальную (максимальную) цену — 179 млн 57 тыс. 660 рублей. На конкурс заявился единственный участник — ООО «СК „Славянский дом“, который предложил выполнить работы за 175 млн 476 тыс. 507 рублей.

В ходе проверки УФАС установило, что подрядчик не мог исполнять обязанности по контракту, так как не подтвердил наличие суммы взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

В отношении организатора закупки возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Нарушителям грозят штрафы.

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#Уфас#Детский сад#Антимонопольщики#Пермское уфас#Антимонопольное законодательство#Садик
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