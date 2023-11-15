Член общественной палаты Прикамья дойдет до Верховного суда

Общественница ранее обратилась в правоохранительные органы с жалобой на telegram-канал «Погоны и галстуки». После тех обысков, по мнению члена общественной палаты, в нем появилась недостоверная информация. «Написали, что якобы во время обысков были изъяты материалы, указывающие, на то, что она по грантам финансировала штаб Навального**. Мы хотим ознакомиться с материалами дела по нашей жалобе, а полиция нам отказывает», — уточнил Кадочников.