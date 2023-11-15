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Posted 15 ноября, 07:21

Published 15 ноября, 07:21

Modified 15 ноября, 07:26

Updated 15 ноября, 07:26

Член общественной палаты Прикамья дойдет до Верховного суда

Член общественной палаты Прикамья дойдет до Верховного суда

15 ноября 2023, 07:21
Фото: properm.ru
Надежда Агишева с мая пытается обжаловать действия сотрудников ФСБ, пришедших к ней с обыском.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении по существу члену Общественной палаты Надежде Агишевой. Она с мая пытается обжаловать действия сотрудников ФСБ, пришедших к ней с обыском, после чего видео взлома двери ее дома утекло в интернет и СМИ. Адвокат общественницы Николай Кадочников рассказал Properm.ru, что будет обжаловать это решение в Верховном суд РФ.

Сегодня, 15 ноября, Ленинский районный суд рассмотрит еще одну жалобу Агишевой, связанную с майскими обысками по делу о контрабанде архивов пермского «Мемориала»*. В этом иске она обжалует действия полиции, которая отказывает в ознакомлении с материалами дела по жалобе Агишевой на клевету.

Общественница ранее обратилась в правоохранительные органы с жалобой на telegram-канал «Погоны и галстуки». После тех обысков, по мнению члена общественной палаты, в нем появилась недостоверная информация. «Написали, что якобы во время обысков были изъяты материалы, указывающие, на то, что она по грантам финансировала штаб Навального**. Мы хотим ознакомиться с материалами дела по нашей жалобе, а полиция нам отказывает», — уточнил Кадочников.

В мае в Перми у нескольких пермских активистов и общественников прошли оперативные мероприятия. Речь идет расследовании уголовного дела о вывозе архивов «Пермского мемориала». В ФСБ официально сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей».

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус.

** Признаны экстремисткой организацией.

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#Агишева#Мемориал#Надежда агишева
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