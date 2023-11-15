Депутат Госдумы рассказала, когда материнский капитал в России вырастет до миллиона

Согласно российскому законодательству, маткапитал повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. «Это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата», — сказала парламентарий. По ее словам, с 1 февраля 2024 выплата будет увеличен до почти 631 млн рублей на первого ребенка и до 834 тысяч с небольшим — на второго. В 2026 году маткапитал на первого ребенка, по словам Бессараб, может превысить 1 млн рублей.