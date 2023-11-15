Депутат Госдумы рассказала, когда материнский капитал в России вырастет до миллиона

Posted 15 ноября, 08:47
Published 15 ноября, 08:47
Modified 15 ноября, 09:56
Updated 15 ноября, 09:56
Материнский капитал в России может быть увеличен до 1 млн рублей уже к 2026 году. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Согласно российскому законодательству, маткапитал повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. «Это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата», — сказала парламентарий. По ее словам, с 1 февраля 2024 выплата будет увеличен до почти 631 млн рублей на первого ребенка и до 834 тысяч с небольшим — на второго. В 2026 году маткапитал на первого ребенка, по словам Бессараб, может превысить 1 млн рублей.
«Также хочу напомнить, что у многодетных есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Может быть, эту выплату имело бы смысл увеличить, но пока речи об этом не идет», — добавила депутат.