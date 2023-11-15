Экс-директору пермской «Академии первых» дали условный срок

Posted 15 ноября, 05:11
Published 15 ноября, 05:11
Modified 15 ноября, 05:20
Updated 15 ноября, 05:20
Дзержинский районный суд признал экс-руководителя «Академии первых» Павла Шевченко виновным в трех эпизодах преступлений. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, передает журналист Properm.ru из зала суда.
В беседе с Proprerm.ru, Павел Шевченко пояснил, что у него есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор, и он примет решение в течение этого срока. При этом наказание считает «соразмерным» преступлению.
После увольнения Шевченко с поста директора «Академии первых» в октябре 2021 года в школе недосчитались одного ноутбука и квадрокоптера. Через некоторое время беспилотник Шевченко вернул, а ноутбук не отдавал, несмотря на просьбы руководства школы и министра образования. После этого руководство Академии обратилось с заявлением в полицию и был проведен аудит в учреждении, который обнаружил отсутствие еще и приобретенных учебных пособий — «Биосфера 2.0» и теплота. Договор на их поставку был заключен с ООО «Триплком».
Впоследствии выяснилось, что компанией-поставщиком руководит Александр Беляков, родственник Шевченко. Последний заключил два контракта с «Академией первых» на 1,1 млн рублей по просьбе Шевченко, тот убедил свояка, что купил пособия, и нужно официально оформить документы. Деньги он перечислял на счета жены Шевченко, часть отдал наличными.
По словам Шевченко, он понимал, что совершает преступления, но ему нужно было вернуть долги, поэтому он так поступил. Впоследствии он планировал возместить все полученное учреждению. Во время судебного разбирательства Шевченко вернул 69,9 тыс. рублей за ноутбук и частично погасил ущерб от фиктивных контрактов. Свою вину Шевченко полностью признал.
Гособвинитель Наталья Чернова в прениях попросила приговорить Павла Шевченко к четырем годам условного срока по совокупности трёх преступлений. В своей речи в прениях она отметила, что обвиняемый — не типичный мошенник и ранее преступлений не совершал.
Шевченко был предупрежден об увольнении с поста директора 23 сентября 2021 года и 7 октября был уволен. Следствие считает, что все свои преступления он начал совершать после того, как узнал, что будет уволен с должности.
Павел Шевченко — бывший директор ГБОУ «Академия первых» и член комиссии Общественной палаты Пермского края по образованию и молодежной политике. Исполнительный директор НП «Центр развития одаренности». Победитель конкурса «Лидеры России-2019», организатор Всероссийского профильного лагеря «Дерзание». Последнее время Павел Шевченко руководил пермским центром выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».
Павел Шевченко известен в Перми как организатор и участник интеллектуальных игр. Он неоднократно участвовал и выигрывал в телевизионном шоу «Своя игра». В Перми под его руководством проходят турниры «Интеллектуальной кухни».