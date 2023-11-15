Экс-директору пермской «Академии первых» дали условный срок

После увольнения Шевченко с поста директора «Академии первых» в октябре 2021 года в школе недосчитались одного ноутбука и квадрокоптера. Через некоторое время беспилотник Шевченко вернул, а ноутбук не отдавал, несмотря на просьбы руководства школы и министра образования. После этого руководство Академии обратилось с заявлением в полицию и был проведен аудит в учреждении, который обнаружил отсутствие еще и приобретенных учебных пособий — «Биосфера 2.0» и теплота. Договор на их поставку был заключен с ООО «Триплком».