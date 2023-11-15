«Это всё из-за падения!» Умерла пермячка, пострадавшая в рухнувшем в больнице лифте

Как прокомментировали журналисту Properm.ru в министерстве здравоохранения Пермского края, в настоящее время по факту обрушения лифта всё еще проводится проверка. «Все находившиеся в лифте в тот момент и доставленные в травматологию уже выписаны и чувствуют себя удовлетворительно», — добавили в минздраве. По поводу Людмилы Пупышевой в министерстве ответили: «Мы приносим искренние соболезнования родственникам пациентки. Предварительное заключение: в силу наличия у пациентки тяжелой сопутствующей патологии смерть наступила по причинам, не связанным с травмой в лифте».