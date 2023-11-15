«Это всё из-за падения!» Умерла пермячка, пострадавшая в рухнувшем в больнице лифте

Posted 15 ноября, 06:04
Published 15 ноября, 06:04
Modified 15 ноября, 07:12
Updated 15 ноября, 07:12
Людмила Пупышева с 21 сентября проходила лечение в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ ПК Городская больница Архангела Михаила и всех небесных сил (ул. Лобачевского, 26). 10 октября ее должны были выписать — после повторной процедуры фиброгастроскопии (ФГС). Дочь Людмилы Ивановны Екатерина Хмылова собиралась приехать за мамой к 13.00, на выписку. Она планировала помочь собрать вещи и забрать маму домой.
Утром Людмила Пупышева и еще 13 человек оказались в лифте, который стремительно рухнул в шахту с высоты четвертого этажа. Очнувшись после происшествия, Людмила позвонила дочери, плакала, говорила, что не надо приезжать, что она упала в лифте, не чувствует ног, ей очень больно, и, видимо, ее повезут в другую больницу.
Екатерина буквально ничего не поняла, а все подробности узнала из новостей в СМИ. Трубку мама не брала, где она, было неизвестно, дозвониться до врачей у Екатерины не получалось. Лишь поздно вечером 10 октября дочь добралась до Гайвы, куда в травмпункт увезли ее маму.
Диагноз был страшным: перелом обеих ног. Людмилу Пупышеву загипсовали до паха. Ходить самостоятельно она не могла, ее очень сильно тошнило, чувствовала себя плохо, всё время хотела пить.
По словам Екатерины, три дня мама очень сильно мучилась от боли, страдала, плакала. Через три дня врачи в травматологическом отделении на ул. Писарева решили, что надо отправить ее обратно, в гастроэнтерологию, откуда ее привезли. 13 октября ее вернули на ул. Лобачевского, 26, загипсованную, на каталке.
Боли, по словам Екатерины, были всё такие же сильные, маму тошнило, болел живот, она плакала. Два дня женщину продержали в гастроэнтерологии, пытались обезболить, но никаких обследований, по словам дочери, не назначили и не провели. «Никакого обследования причин тошноты и плохого самочувствия не сделали, — плачет Екатерина Хмылова. — Ни рентгена брюшной полости, ни УЗИ, ничего!».
Через два дня, 15 октября, поздно вечером ее решили экстренно везти в хирургическое отделение на ул. Писарева, 56 (где она уже была). И повезли! Там, в хирургическом отделении, было принято решение о срочной операции.
«Врач позвал меня в сторону и сказал, что мама не выживет, что нет у нее ни времени, ни шансов, что операцию он сделает, но это конец, — рассказывает Екатерина Хмылова. — Я ревела, психовала… Мама меня успокаивала, говорила, что сделают операцию, и всё будет хорошо…»
Врач вышел из операционной раньше, чем обещал, сказал, что ему жаль, что его предположения подтвердились.
После операции Людмила Пупышева прожила в реанимации 12 часов и ушла из жизни, не приходя в сознание.
Екатерина Хмылова уверена, что причиной смерти стало падение в лифте. «Конечно, это из-за падения! — говорит женщина. — Мама ко мне спускалась своими ногами, была бодра и весела, с ЖКТ всё было в норме, никакой „тяжелой сопутствующей патологии“ не было у нее. Она вообще была очень сильным человеком, самостоятельно за собой ухаживала и мне еще помогала».
Как прокомментировали журналисту Properm.ru в министерстве здравоохранения Пермского края, в настоящее время по факту обрушения лифта всё еще проводится проверка. «Все находившиеся в лифте в тот момент и доставленные в травматологию уже выписаны и чувствуют себя удовлетворительно», — добавили в минздраве. По поводу Людмилы Пупышевой в министерстве ответили: «Мы приносим искренние соболезнования родственникам пациентки. Предварительное заключение: в силу наличия у пациентки тяжелой сопутствующей патологии смерть наступила по причинам, не связанным с травмой в лифте».
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна окончательно установить причину смерти и дать заключение, как падение в лифте и полученные травмы повлияли на дальнейшее состояние пациентки.
По словам Екатерины, она не раз была в Следственном комитете, ведь следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Пока ни Людмила Пупышева, ни Екатерина Хмылова не признаны потерпевшими. В Следственном комитете, по словам Екатерины, ей посоветовали подождать результатов экспертизы. Екатерина намерена подать отдельное заявление в Следственный комитет по поводу смерти своей мамы.