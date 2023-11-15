Форум «Нефть и газ Сахалина» представит больше проектов нефтесервиса в 2024 году

Posted 15 ноября, 06:20
Published 15 ноября, 06:20
Modified 15 ноября, 06:25
Updated 15 ноября, 06:25
«Нефть и газ Сахалина» — площадка, которая год от года отражает тренды нефтегазового сектора и сопутствующих отраслей, меняя повестку под условия и вызовы времени. Подробности о дальнейших перспективах мероприятия рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
— Вячеслав Владимирович, в связи с ситуацией на международной арене повестка форума «Нефть и газ Сахалина» в 2023 году изменилась. Кроме того, она фактически стала ответом на поручение президента России Владимира Путина об углублении переработки добываемых ресурсов, о внутреннем развитии нефтегазовых технологий. Оцените, как изменился общий контекст работы на форуме «Нефть и газ» в связи с этим?
— С одной стороны, он был очень насыщенным по количеству гостей, по объему обсуждаемых тем. А с другой стороны, я бы назвал его очень компактным и, что называется, без воды. Все дискуссии были содержательными, они реально были интересными и важными. И третий момент — не было ощущения, что на форуме происходит столпотворение. Все люди, которые посетили «Нефть и газ Сахалина», были там действительно нужными и к месту. Не было посторонних. При этом мы поставили рекорд по количеству участников: больше 1 100 человек за три дня. Более 800 гостей присоединились к нам очно, остальные выступали по видеосвязи. Все встречи и диалоги были максимально содержательными, очень интересными и конструктивными. Даже в процессе дискуссий принимались управленческие решения.
Кроме того, не могу не ответить в повестке форума очевидный разворот на расширение сотрудничества со странами АТР. На форуме были представители Китая и Индии, заинтересованные в налаживании контактов и сотрудничества. Да, мы не можем не отметить факт ухода наших бывших западных коллег из нефтегазовых проектов, но на этом фоне происходит замещение спроса и заключение новых договоров о сотрудничестве. У нас были не менее острые дискуссии и темы. Что касается акцента на движение от непосредственно добычи углеводородов к более сложным этапам — к переработке, к нефтехимии, здесь широко рассматривалась тема нефтегазового индустриального парка с нефтесервисами. Наш проект, который пару лет назад обсуждался как мысль, сегодня оказался, как говорится, в тему: на Сахалин зашли многие сервисные компании, которые стали резидентами парка. И в 2023 году они стали не гостями, а полноправными участниками форума.
В дополнение к нашим базовым темам, конечно, звучала климатическая повестка. Это достижение углеродной нейтральности, переход на «зеленые» виды топлива. Все это не теряет своей актуальности. Удивительно, но это факт: мы рассчитывали, что климатическая повестка будет звучать на одной из сессий во второй день форума, но и в пленарных докладах она фигурировала практически через слово. И мы никого не принуждали к обсуждению этой темы: она проявлялась сама собой. Значит, это актуальный вопрос, который нужен и важен в том числе странам АТР.
— Давайте и мы остановимся на вопросах климатической повестки. Можно ли подвести некий итог достижений Сахалинской области в сфере перехода к углеродной нейтральности за прошедший год?
— Мы продолжаем двигаться вперед по намеченному плану. К 2025 году мы должны стать углеродно-нейтральным регионом, а в 2028 году запланировано окончание эксперимента. Идем точно по разработанной «дорожной карте». И очень многое из того, что мы планировали, уже реализовано — в том числе впервые в России. У нас в Поронайском лесничестве высадили первый лес, ставший полноценным климатическим проектом. Инвестор начал сажать деревья и будет делать это в течение долгих лет — к высадке запланировано более 20 млн деревьев. Этот проект прошел все процедуры регистрации и сертификации. И он станет важной частью процесса достижения углеродной нейтральности.
Второе направление касается работы с нашими водно-болотными ресурсами. На Сахалине есть уникальные участки природного ландшафта, в частности, водно-болотные зоны. Мы уже начали их исследование и подтвердили, что они обеспечивают мощное поглощение углекислого газа. Исследовательская работа продолжается, мы собираем доказательную базу и планируем включать эти экосистемы в наш эксперимент по поглощению СО2. Помимо этого, у нас есть карбоновый полигон на морском побережье, где оценивается возможность развития климатических проектов по утилизации углеродных выбросов с помощью водорослей и моллюсков.
Ну и третье, о чем хочу упомянуть, — это работа, которую мы ведем по снижению выбросов углекислого газа. Важно не только развивать системы поглощения СО2, но и работать над снижением объема углекислого газа, который попадает в атмосферу. И все это нужно регистрировать. Впервые на Сахалине, в июле 2023 года наши компании, ставшие участниками эксперимента — всего их 35, подали необходимую отчетность по снижению углеродного следа. И эта отчетность была верифицирована надлежащим образом. При этом мы выставили компаниям планку серьезнее, чем в рамках российского законодательства. Если на федеральном уровне допускается ежегодно до 150 тысяч тонн выбросов СО2 для компании, а их верифицирование добровольно, то в Сахалинской области — не более 35 тысяч тонн, и обязательно с документальным подтверждением. Сегодня в России создаются специальные предприятия, которые отвечают за стандартизацию и верификацию отчетности по углеродным выбросам, и вот наши 35 компаний ее успешно прошли. Это первый случай в стране.
Далее, мы провели с представителями компаний общественные обсуждения. И на основании уже утвержденных методик Минэкономразвития России мы определили объем квот для предприятий. А затем начался собственно процесс реализации. И в дни форума мы об этом много говорили. Кстати, компания «Русатом Оверсиз», с которой мы планируем реализовывать водородные проекты в Сахалинской области, собирается работать с учетом этих квот.
— К теме о водородных проектах и сотрудничестве с «Русатом Оверсиз». Удалось ли на форуме договориться о более четких векторах сотрудничества? Сахалинская область находилась в ожидании инвестиционного решения по строительству водородного завода. Есть ли движение по этому проекту?
— Инвестиционное решение как таковое корпорация пока не приняла, но по плану ожидаем до конца 2023 года. Мы, со своей стороны, готовимся к дальнейшему сотрудничеству. Определена площадка, где будет строиться водородный завод. Проработаны вопросы, связанные с подведением сетей, есть договоренность по обеспечению инфраструктурой. Кроме этого, коллеги активно прорабатывают соглашения о намерениях с партнерами, которые будут покупать водород — именно тот, который будет производиться на Сахалине. То есть, мы заранее прогнозируем и определяем рынок сбыта, и это очень важно. Задача, которую мы решаем совместно с «Русатом Оверсиз» — построить предприятие международного уровня. Нам очень важно, чтобы наш водород в том числе покупали страны АТР, и у «Русатома» предварительные договоренности были зафиксированы еще на ВЭФ. Нет смысла строить завод, если у тебя нет рынка потребления, поэтому формирование партнерского пула точно ускорит принятие инвестиционного решения.
Помимо этого, мы обсудили всю экосистему производства и использования водорода у нас, на Сахалине. Тема запуска водородных поездов у нас очень активно разрабатывается. Мы презентовали этот проект Денису Мантурову и Минпромторгу РФ, нас поддержали. Эта идея будет очень востребована в перспективе нового этапа внедрения экологичного транспорта.
Также в марте 2024 года мы открываем водородный полигон. Для ряда испытаний и исследований уже производится специальное оборудование, которое мы вместе со «Специальным конструкторским бюро средств автоматизации морских исследований» — СКБ САМИ — развернем на площадке. Это специальные технологии, которые мы будем внедрять на площадках наших заказчиков. К середине 2024 года уже планируем внедрять инженерные решения с использованием топливных водородных элементов на вышках связи — сотрудничаем здесь с Минцифры РФ. С «РусГидро» у нас подписано соглашение о создании автономных энергозонированных поселков и модернизации ветродизельных станций за счет топливных водородных элементов. Рассматриваем и возможность перевода большегрузных автомобилей на водород вслед за переоборудованием их на метан. Кроме того, обсуждаем возможность перевода оборудования МЧС для развертки мобильных пунктов — в частности, это дизель-генераторы — на водород, чтобы они работали тише и чище.
— На форуме «Нефть и газ Сахалина», как мы с вами уже упомянули, были иностранные гости. Какие возможные направления сотрудничества их привлекли?
— В первую очередь, конечно, это переработка нефтепродуктов. Наши иностранные коллеги из Китая и Индии были заинтересованы именно сотрудничеством в нефтехимической промышленности и проектах нефтепереработки. Был запрос и на торговое партнерство по закупке специального оборудования и техники, здесь более подробно в переговоры включилось наше министерство энергетики.
В целом интерес у азиатских коллег к нашему форуму большой. Но мы планируем расширяться. Хочется, чтобы на нас обратили внимание коллеги из стран Африки, Южной Америки. Повестка глубокой переработки нефтепродуктов очень обширная, и я думаю, с учетом наших планов по развитию технологической базы перспективы для сотрудничества очень большие.
— Кстати, о научно-технической базе и ее развитии на Сахалине: на форуме этому была посвящена отдельная сессия. Каковы сейчас перспективы у развития нашего научно-технического потенциала в сфере нефтепереработки?
— На самом деле мы обсуждали даже не одну, а две темы, связанные с этим. Потому что на форуме нашлось время еще и обсуждению проектирования нашего нового кампуса «СахалинTech». Кампус уже строится, в 2025–2026 году мы завершаем научно-исследовательский центр и студенческий городок. СахГУ предстоит мощный шаг вперед в развитии. Появятся новые преподаватели и новые мощности, особое внимание уделим привлечению студентов — вуз запустит новые программы и проекты. У нас уже заметно обновилась команда: приехал новый ректор с коллективом. Задача, которую мы ставим перед собой — полная перезагрузка с созданием новой стратегии развития Сахалинского государственного университета.
В развитии научно-технического потенциала заинтересованы наши нефтегазовые компании. Их представители — постоянный участники форума «Нефть и газ Сахалина». Вместе с правительством Сахалинской области, с нашим кадровым учреждением — АНО «Сахалин — остров возможностей» и представителями СахГУ они очень подробно обсуждали дальнейшее развитие образовательной платформы, подготовку кадров нефтегазового профиля и сотрудничество в этой сфере. Поэтому мы полностью перезагружаем систему высшего образования в Сахалинской области и акцентируем на том, чтобы вуз работал в связке с бизнесом. Нужно, чтобы появлялись базовые кафедры конкретных компаний, наших крупных компаний в университете, тогда вот эта связка будет работать. Предварительно мы уже достигли нескольких таких договоренностей.
Еще одна важная вещь, которая связана с развитием научно-технического потенциала Сахалинской области, конечно, посвящена построению персональной карьеры специалиста. Я говорю сейчас о профессионалах, которые хотят жить, работать и профессионально развиваться на островах. Мы готовы в это вкладываться. Сегодня Сахалин выходит на лидерские позиции в России по уровню карьерного развития людей в регионах. Мы ведем отбор специалистов, определяем приоритетный профиль их деятельности, помогаем пройти курсы повышения квалификации, помогаем с трудоустройством. И таким образом можно направлять человека по карьерному треку всю жизнь. Мы очень много внимания уделяем поддержке молодежи, студентов, лишившихся работы людей — я считаю, необходимо оперативно реагировать на их потребности в профессиональной реализации.
— А будет ли организована подобная поддержка для сахалинцев и курильчан, которые уже работают на предприятиях, но хотят расти дальше?
— Если они хотят улучшить свои компетенции, расти профессионально, развиваться и работать на благо Сахалина и Курил — безусловно. Это в наших интересах. Мы хотим вовлечь в построение личных траекторий профессиональной карьеры людей, которые уже работают, у них активная жизненная позиция. И здесь скорее речь идет о профессиональной переподготовке, чем об обучении с нуля. Но это тоже важная работа.
Хочу поблагодарить здесь компании нефтесервисного сектора, которые планируют сотрудничать с правительством Сахалинской области в этом направлении. В частности, компания «Интра» в нашем регионе ведет комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования нефтегазовых проектов. Предприятие стало резидентом нефтегазового индустриального парка, и на этой площадке хочет создать собственный технический университет в коллаборации с СахГУ, чтобы готовить специалистов глубокого профиля для своей деятельности — по своим стандартам. Это яркий пример того, как вуз и бизнес вместе работают над тем, чтобы выращивать профессиональные кадры. Я убежден: таких связок должно быть как можно больше. У студентов появится возможность сразу проходить практику на реальном производстве, учиться реально востребованным вещам и в перспективе трудоустраиваться.
У резидентов нефтегазового индустриального парка в целом стоит задача: сводить к минимуму процент кадрового состава, который они релоцируют с материка на Сахалин. В приоритете — предоставление рабочих мест жителям островного региона. Обязательно нужно, чтобы сахалинцы и курильчане получали лучшие места с высокой заработной платой. Но для этого нужно учиться и повышать так называемые soft skills — навыки переговоров, самопрезентации, мультизадачности и так далее. Необходимо развивать управленческие компетенции.
— Форуму «Нефть и газ Сахалина» в 2024 году исполнится уже 28 лет. Как вы считаете, с какими выполненными целями и проектами наш регион выйдет на эту площадку в будущем году?
— Я думаю, что основной темой останется нефтегазовый сервис и его расширение. Конечно, еще активнее будем раскрывать тему нефтегазового индустриального парка, потому что вопрос импортозамещения технологий, оборудования и специалистов никуда не уйдет. Обретение технологической независимости — это крайне важный, жизненно важный вопрос для нефтегазовой отрасли и, я думаю, он будет ключевым.
Второй важный вектор — дальнейшее привлечение новых иностранных партнеров. Конечно, акцент на страны АТР никуда не сместится — это свойственно для Сахалина, ведь мы фактически находимся в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, и нам само географическое положение диктует наращивать работу с ближайшими странами-соседями.
И, конечно, новые направления — развитие водородного кластера, климатическая повестка, углеродная нейтральность, энергоэффективность — не потеряют актуальности.
У нас нет задачи наращивать количество тем на форуме. А вот сам уровень мероприятия, охват, аудиторию и, конечно, количество реальных проектов нужно продолжать поднимать. Эта работа непрерывно ведется, и мы ее будем продолжать. Форум «Нефть и газ Сахалина» должен быть качественным по содержанию. Я думаю, это самое главное.