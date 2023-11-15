Главный тренер Иван Черенчиков и его штаб покидают «Амкар Пермь»

Posted 15 ноября, 10:38
Published 15 ноября, 10:38
Modified 15 ноября, 10:39
Updated 15 ноября, 10:39
Сегодня, 15 ноября, закончился срок действия трудовых договоров тренерского штаба ФК «Амкар Пермь». Собственники клуба решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, что ФК «Амкар Пермь» завершил сезон на восьмом из десяти мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В следующем году команду ждет понижение в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.
Президент клуба Валерий Чупраков провёл прямую линию с болельщиками после последнего матча «Амкар Пермь» в сезоне, где взял на себя вину за ряд промахов в стратегии клуба в 2023 году. Также он пообещал представить общественности стратегию дальнейшего развития команды.
Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону, сообщает пресс-служба «Амкар Пермь».