properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 10:38

Published 15 ноября, 10:38

Modified 15 ноября, 10:39

Updated 15 ноября, 10:39

Главный тренер Иван Черенчиков и его штаб покидают «Амкар Пермь»

Главный тренер Иван Черенчиков и его штаб покидают «Амкар Пермь»

15 ноября 2023, 10:38
Фото: пресс-служба "Амкар Пермь"
Новый менеджмент клуба будет представлен в следующем году.
Сюжет
Амкар

Сегодня, 15 ноября, закончился срок действия трудовых договоров тренерского штаба ФК «Амкар Пермь». Собственники клуба решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что ФК «Амкар Пермь» завершил сезон на восьмом из десяти мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В следующем году команду ждет понижение в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.

Президент клуба Валерий Чупраков провёл прямую линию с болельщиками после последнего матча «Амкар Пермь» в сезоне, где взял на себя вину за ряд промахов в стратегии клуба в 2023 году. Также он пообещал представить общественности стратегию дальнейшего развития команды.

Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону, сообщает пресс-служба «Амкар Пермь».

Читайте также:
«Амкар» оказался в низшем дивизионе. Решено сменить весь тренерский штаб
#Спорт#Амкар#Тренер#Главный тренер амкара
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25