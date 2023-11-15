Группа «Уралхим» поддержала проведение международной конференции почвоведов

Делегация гостей из Зимбабве прибыла на конференцию не только для участия в конференции, но и для того, чтобы познакомиться с ПГАТУ. В будущем при поддержке «Уралхима» планируется организовать в вузе обучение студентов из Зимбабве аграрным специальностям.