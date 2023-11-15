properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 08:26

Published 15 ноября, 08:26

Modified 15 ноября, 08:27

Updated 15 ноября, 08:27

Губахинец разобрал и продал стиральную машину в Беларуси

Губахинец разобрал и продал стиральную машину в Беларуси

15 ноября 2023, 08:26
Фото: properm.ru
Белорусская милиция нашла преступника даже в Прикамье.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Губахи, который попался на краже в Беларуси. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Житель Губахи в августе текущего года приехал в Могилев в Беларуси, где снял квартиру для проживания. Через несколько дней мужчина, оказавшись в затруднительном материальном положении, разобрал находившуюся в квартире стиральную машину. Он вынул из ее корпуса электронный модуль и двигатель и продал по объявлению в интернете. Тем самым он причинил владелице имущества ущерб на сумму 410 белорусских рублей, что в переводе на российскую валюту составило порядка 10 тыс. рублей.

Мужчина вернулся в Губаху. Белорусские правоохранители передали уголовное дело похитителя вслед за ним.

Губахинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Фигурант полностью признал вину и возместил причиненный материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25