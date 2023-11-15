Губахинец разобрал и продал стиральную машину в Беларуси

Житель Губахи в августе текущего года приехал в Могилев в Беларуси, где снял квартиру для проживания. Через несколько дней мужчина, оказавшись в затруднительном материальном положении, разобрал находившуюся в квартире стиральную машину. Он вынул из ее корпуса электронный модуль и двигатель и продал по объявлению в интернете. Тем самым он причинил владелице имущества ущерб на сумму 410 белорусских рублей, что в переводе на российскую валюту составило порядка 10 тыс. рублей.