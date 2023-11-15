Губахинец разобрал и продал стиральную машину в Беларуси

Posted 15 ноября, 08:26
Published 15 ноября, 08:26
Modified 15 ноября, 08:27
Updated 15 ноября, 08:27
Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Губахи, который попался на краже в Беларуси. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Житель Губахи в августе текущего года приехал в Могилев в Беларуси, где снял квартиру для проживания. Через несколько дней мужчина, оказавшись в затруднительном материальном положении, разобрал находившуюся в квартире стиральную машину. Он вынул из ее корпуса электронный модуль и двигатель и продал по объявлению в интернете. Тем самым он причинил владелице имущества ущерб на сумму 410 белорусских рублей, что в переводе на российскую валюту составило порядка 10 тыс. рублей.
Мужчина вернулся в Губаху. Белорусские правоохранители передали уголовное дело похитителя вслед за ним.
Губахинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Фигурант полностью признал вину и возместил причиненный материальный ущерб.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.