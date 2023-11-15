properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 18:50

Published 15 ноября, 18:50

Modified 15 ноября, 18:50

Updated 15 ноября, 18:50

Губернатор МО Воробьев обещает добровольцам подмосковного полка выплату в 1 миллион

Губернатор МО Воробьев обещает добровольцам подмосковного полка выплату в 1 миллион

15 ноября 2023, 18:50
Фото: Константин Семенец / Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о деталях набора добровольцев в полк МО для выполнения боевых задач. Каждый из добровольцев получит выплату в размере миллиона рублей. Набор в полк начался в конце октября.

В состав полка войдут свыше двух тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых.

Также бойцы могут рассчитывать на льготы — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места, пишет riamo.ru.

С целью проверить ход комплектования нового подразделения губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть.

«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка. Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром», — сказал Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что необходимо оказывать особое внимание семьям военнослужащих, а также находиться с ними в постоянном диалоге.

В настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятия проводят инструкторы с опытом участия в боевых действиях. Помимо мотострелковой части в Подмосковье, часть бойцов проходит подготовку в учебных центрах — это, к примеру, механики, артиллеристы.

После окончания комплектования полк отправится на полигон, где бойцы пройдут учения с тяжелой техникой и вооружением. После прохождения боевого слаживания военнослужащие подмосковного полка будут выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Записаться в полк можно, оставив заявку на сайте контрактмо.рф или в боте Telegram @contractMObot. Получить консультацию можно по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

#Общество
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25