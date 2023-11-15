Губернатор МО Воробьев обещает добровольцам подмосковного полка выплату в 1 миллион

Posted 15 ноября, 18:50
Published 15 ноября, 18:50
Modified 15 ноября, 18:50
Updated 15 ноября, 18:50
В состав полка войдут свыше двух тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых.
Также бойцы могут рассчитывать на льготы — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места, пишет riamo.ru.
С целью проверить ход комплектования нового подразделения губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть.
«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка. Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром», — сказал Андрей Воробьев.
Воробьев подчеркнул, что необходимо оказывать особое внимание семьям военнослужащих, а также находиться с ними в постоянном диалоге.
В настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятия проводят инструкторы с опытом участия в боевых действиях. Помимо мотострелковой части в Подмосковье, часть бойцов проходит подготовку в учебных центрах — это, к примеру, механики, артиллеристы.
После окончания комплектования полк отправится на полигон, где бойцы пройдут учения с тяжелой техникой и вооружением. После прохождения боевого слаживания военнослужащие подмосковного полка будут выполнять боевые задачи в зоне СВО.
Записаться в полк можно, оставив заявку на сайте контрактмо.рф или в боте Telegram @contractMObot. Получить консультацию можно по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.