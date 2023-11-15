Губернатор МО Воробьев обещает добровольцам подмосковного полка выплату в 1 миллион

«Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка. Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром», — сказал Андрей Воробьев.