Круглый стол по вопросам этики в работе с искусственным разумом прошел на Сахалине

Круглый стол в Южно-Сахалинске стал площадкой для обмена мнениями и опытом в сфере ИИ. Эксперты-теоретики, практики, будущие специалисты IT-индустрии и представители власти обсудили возможности и риски использования нейросетей в таких важных сферах, как медицина, кибербезопасность, манипуляция информацией, труд и занятость. В повестку дня также включили вопросы внедрения ИИ и его возможного влияния на кадровый рынок Сахалинской области — в частности, замены рабочих мест и создания новых.