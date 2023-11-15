Мэр Перми создал аналог краевого совета по предпринимательству. Но есть нюанс

Приказ об учреждении нового городского совета градоначальник подписал во вторник, 14 ноября. Этим же документом он упразднил несколько совещательных органов, созданных предшественниками: совет по улучшению инвестиционного климата при главе, рабочая группа по выработке и реализации мер, направленных на поддержание экономической стабильности Перми, совет по развитию малого и среднего предпринимательства Перми.