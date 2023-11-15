Мэр Перми создал аналог краевого совета по предпринимательству. Но есть нюанс

Posted 15 ноября, 02:24
Published 15 ноября, 02:24
Modified 15 ноября, 02:26
Updated 15 ноября, 02:26
Мэр Перми Эдуард Соснин создал аналог экономического органа в краевом правительстве и даже назвал его также — совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Однако у городского аналога есть существенное отличие, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Приказ об учреждении нового городского совета градоначальник подписал во вторник, 14 ноября. Этим же документом он упразднил несколько совещательных органов, созданных предшественниками: совет по улучшению инвестиционного климата при главе, рабочая группа по выработке и реализации мер, направленных на поддержание экономической стабильности Перми, совет по развитию малого и среднего предпринимательства Перми.
Цель нового совета — создание в Перми благоприятных условий ведения бизнеса. Его название совпадет с названием аналогичного краевого органа, однако краевой имеет возможность предоставлять материальные меры поддержки (льготы по земле и налогам), а городской — нет.