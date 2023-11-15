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Posted 15 ноября, 07:13

Published 15 ноября, 07:13

Modified 15 ноября, 07:27

Updated 15 ноября, 07:27

Мошенники пишут пермякам с фейкового аккаунта министра Петра Шиловских

Мошенники пишут пермякам с фейкового аккаунта министра Петра Шиловских

15 ноября 2023, 07:13
Фото: https://vk.com/petr.perm
Сообщениям от этих людей доверять не стоит.

В мессенджерах появился фейковый аккаунт министра информационного развития Пермского края Петра Шиловских. Как сообщает пресс-служба ведомства, от имени министра пишут мошенники, поэтому отвечать им не стоит.

На этот раз, судя по скриншотам, якобы Петр Шиловских уточняет у людей информацию о разговоре с Егором Владимировичем — начальником внутренней безопасности.

Пермяки последние несколько недель регулярно получают сообщения от высокопоставленных чиновников. Например, министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, главы Перми Эдуарда Соснина и других.

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#Мошенники#Петр Шиловский#Министр информационного развития Пермского края
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