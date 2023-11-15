Мошенники пишут пермякам с фейкового аккаунта министра Петра Шиловских

Posted 15 ноября, 07:13
Published 15 ноября, 07:13
Modified 15 ноября, 07:27
Updated 15 ноября, 07:27
В мессенджерах появился фейковый аккаунт министра информационного развития Пермского края Петра Шиловских. Как сообщает пресс-служба ведомства, от имени министра пишут мошенники, поэтому отвечать им не стоит.
На этот раз, судя по скриншотам, якобы Петр Шиловских уточняет у людей информацию о разговоре с Егором Владимировичем — начальником внутренней безопасности.
Пермяки последние несколько недель регулярно получают сообщения от высокопоставленных чиновников. Например, министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, главы Перми Эдуарда Соснина и других.