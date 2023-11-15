Обнаружили конфликт интересов. В Чусовом директор школы и чиновник являлись супругами

Posted 15 ноября, 15:25
Published 15 ноября, 15:25
Modified 15 ноября, 15:27
Updated 15 ноября, 15:27
Чусовская городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в администрации округа. В частности, сотрудники надзорного органа обнаружили конфликт интересов, сообщает пресс-служба ведомства.
Как оказалось, заместитель начальника Управления образования и директор одной из сельской школ являлись супругами. Директор по своим функциональным обязанностям подчинялся решениям чиновника из Упробра. При этом, должностным лицом Управления образования, мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, не принято.
По результатам проверки прокурором главе администрации округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица Управления образования привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены в полном объеме. К сожалению, прокуратура не сообщает — как именно, каким образом, разрешился конфликт.