Обнаружили конфликт интересов. В Чусовом директор школы и чиновник являлись супругами

Как оказалось, заместитель начальника Управления образования и директор одной из сельской школ являлись супругами. Директор по своим функциональным обязанностям подчинялся решениям чиновника из Упробра. При этом, должностным лицом Управления образования, мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, не принято.