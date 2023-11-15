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Posted 15 ноября, 15:25

Published 15 ноября, 15:25

Modified 15 ноября, 15:27

Updated 15 ноября, 15:27

Обнаружили конфликт интересов. В Чусовом директор школы и чиновник являлись супругами

Обнаружили конфликт интересов. В Чусовом директор школы и чиновник являлись супругами

15 ноября 2023, 15:25
Фото: 1MI
В результате в конфликт вмешалась прокуратура

Чусовская городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в администрации округа. В частности, сотрудники надзорного органа обнаружили конфликт интересов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, заместитель начальника Управления образования и директор одной из сельской школ являлись супругами. Директор по своим функциональным обязанностям подчинялся решениям чиновника из Упробра. При этом, должностным лицом Управления образования, мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, не принято.

По результатам проверки прокурором главе администрации округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица Управления образования привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены в полном объеме. К сожалению, прокуратура не сообщает — как именно, каким образом, разрешился конфликт.

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#Общество#Образование#Школа#Прокуратура#Чусовой
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