Общественники в Березниках нашли пропавший полтора года назад арт-объект

Арт-объект был установлен в Рябиновом сквере в 2019 году. По информации местных жителей, стоимость нового арт-объекта составляет около 2 млн рублей. Это и возмутило горожан. На заборе, который стоял вокруг арт-объекта, тут же появились плакаты: «Нам плевать на мнение горожан», «Сделаем на отвали, всё равно схавают», «Удачный распил» и «Дерево уРода».