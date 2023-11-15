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Posted 15 ноября, 14:15

Published 15 ноября, 14:15

Modified 15 ноября, 14:16

Updated 15 ноября, 14:16

Общественники в Березниках нашли пропавший полтора года назад арт-объект

Общественники в Березниках нашли пропавший полтора года назад арт-объект

15 ноября 2023, 14:15
Фото: ОНФ
«Дерево рода» оказалось во дворе спецавтохозяйства администрации города.

В Березниках общественники обнаружили пропавший полтора года назад арт-объект ценой почти 2 млн. рублей. «Дерево рода» обнаружилось во дворе спецавтохозяйства администрации города, сообщают в региональном отделении ОНФ.

Арт-объект был установлен в Рябиновом сквере в 2019 году. По информации местных жителей, стоимость нового арт-объекта составляет около 2 млн рублей. Это и возмутило горожан. На заборе, который стоял вокруг арт-объекта, тут же появились плакаты: «Нам плевать на мнение горожан», «Сделаем на отвали, всё равно схавают», «Удачный распил» и «Дерево уРода».

«Дерево рода» — это один из трех объектов, которые власти решили поставить в городе в 2018 году. Тогда выбрали три эскиза: дерево, солонку и скворечник. Солонку поставили на Торговой площади в октябре 2018 года, но спустя шесть дней ее сломали.

Как пояснили местные власти общественникам, подрядчик установил объект с нарушениями требований безопасности, поэтому в апреле 2022 году его демонтировали и вывезли на временное хранение. Сейчас арт-объект ржавеет на территории спецавтохозяйства администрации города.

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#Бюджет#Березники#Культура#Арт-объект
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