Общественники в Березниках нашли пропавший полтора года назад арт-объект

Posted 15 ноября, 14:15
Published 15 ноября, 14:15
Modified 15 ноября, 14:16
Updated 15 ноября, 14:16
В Березниках общественники обнаружили пропавший полтора года назад арт-объект ценой почти 2 млн. рублей. «Дерево рода» обнаружилось во дворе спецавтохозяйства администрации города, сообщают в региональном отделении ОНФ.
Арт-объект был установлен в Рябиновом сквере в 2019 году. По информации местных жителей, стоимость нового арт-объекта составляет около 2 млн рублей. Это и возмутило горожан. На заборе, который стоял вокруг арт-объекта, тут же появились плакаты: «Нам плевать на мнение горожан», «Сделаем на отвали, всё равно схавают», «Удачный распил» и «Дерево уРода».
«Дерево рода» — это один из трех объектов, которые власти решили поставить в городе в 2018 году. Тогда выбрали три эскиза: дерево, солонку и скворечник. Солонку поставили на Торговой площади в октябре 2018 года, но спустя шесть дней ее сломали.
Как пояснили местные власти общественникам, подрядчик установил объект с нарушениями требований безопасности, поэтому в апреле 2022 году его демонтировали и вывезли на временное хранение. Сейчас арт-объект ржавеет на территории спецавтохозяйства администрации города.