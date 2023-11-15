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Posted 15 ноября, 11:09

Published 15 ноября, 11:09

Modified 15 ноября, 11:26

Updated 15 ноября, 11:26

Пермяки стали чаще смотреть видеоролики и фильмы

Пермяки стали чаще смотреть видеоролики и фильмы

15 ноября 2023, 11:09
Мобильный трафик на YouTube показал снижение на 10%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает уверенное лидерство.

За последний год в Пермском крае увеличилось потребление видеоконтента. Максимальная динамика была зафиксирована к российскому онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube — объем передачи данных здесь вырос сразу более чем в три раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильную активность пользователей в регионе.

Жители Пермского края также стали намного больше времени проводить за аудио и видео разговорами в мессенджерах. За последние двенадцать месяцев голосовое общение в Telegram выросло в два раза, а на видеозвонки в сервисах мгновенных сообщений стало уходить на 20% больше интернет-трафика. В целом, мессенджеры утвердились как любимый способ общения в регионе, а самым популярным каналом стал Telegram. На него приходится уже свыше 86% от общего трафика на все мессенджеры.

На третьем месте по динамике в Пермском крае оказались онлайн-кинотеатры. Интерес к фильмам и сериалам вырос на 18%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром более 350 тысяч часов контента в Full HD-формате.

Для комфортной загрузки видео жители региона все чаще используют сеть четвертого поколения. Через нее уже проходит свыше 80% всего объема передачи данных.

«Пермяки стали чаще смотреть „тяжелый“ контент и более активно пользоваться видеозвонками. Такое изменение пользовательского поведения влияет на нагрузку базовых станций и требует от нас оперативной реакции. В этом году мы провели серьезную модернизацию оборудования в 45 населенных пунктах региона, где прогнозировался рост трафика, а также построили новые базовые станции в Перми и туристических местах региона», — отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

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