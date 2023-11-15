Пермяки стали чаще смотреть видеоролики и фильмы

Жители Пермского края также стали намного больше времени проводить за аудио и видео разговорами в мессенджерах. За последние двенадцать месяцев голосовое общение в Telegram выросло в два раза, а на видеозвонки в сервисах мгновенных сообщений стало уходить на 20% больше интернет-трафика. В целом, мессенджеры утвердились как любимый способ общения в регионе, а самым популярным каналом стал Telegram. На него приходится уже свыше 86% от общего трафика на все мессенджеры.