Пермяков приглашают на документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»

Posted 15 ноября, 16:03
Published 15 ноября, 16:03
Modified 15 ноября, 16:04
Updated 15 ноября, 16:04
Пермский иммерсивный театр и лаборатория-театр «Открытый код» представляют документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»(12+). Это два одноактных спектакля драматурга Елены Растянис, объединенных одним героем — известным фотолетописцем Перми Матвеем Кузнецовым, рассказывают организаторы спектакля.
Матвей Кузнецов — легендарный фотолетописец Перми, создал более тысячи снимков. Он автор знаменитых военных фотографий «Банка варенья», «Портрет Вали Кусакина», а также городской фотохроники (панорамных снимков Перми начала XX века и фотоснимков строительства города в советское время).
Документальная основа спектакля — история создания Кузнецовым двух снимков: пермского портрета Владимира Маяковского (1928 г.) и знаменитой «Банки варенья» (1944 г.) — директор моторостроительного завода Анатолий Солдатов вручает детям-передовикам производства по банке сливового компота.
Первая часть «Портрет, которого не было» будет рассказана в жанре архивного расследования. В центре сюжета — приезд Владимира Маяковского в Пермь в 1928 году и загадочная история, связанная с его фотопортретом.
Вторая часть «Банка варенья» — спектакль-размышление о роли художника в истории. Может ли шедевр родиться случайно, и так ли важно, кто его автор? Действие происходит во время Великой Отечественной войны.
Проект создан при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Увидеть спектакли можно 20, 27 и 28 ноября в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).