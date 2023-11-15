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Posted 15 ноября, 16:03

Published 15 ноября, 16:03

Modified 15 ноября, 16:04

Updated 15 ноября, 16:04

Пермяков приглашают на документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»

Пермяков приглашают на документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»

15 ноября 2023, 16:03
Пермяков приглашают на документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»

Пермский иммерсивный театр и лаборатория-театр «Открытый код» представляют документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»(12+). Это два одноактных спектакля драматурга Елены Растянис, объединенных одним героем — известным фотолетописцем Перми Матвеем Кузнецовым, рассказывают организаторы спектакля.

Матвей Кузнецов — легендарный фотолетописец Перми, создал более тысячи снимков. Он автор знаменитых военных фотографий «Банка варенья», «Портрет Вали Кусакина», а также городской фотохроники (панорамных снимков Перми начала XX века и фотоснимков строительства города в советское время).

Документальная основа спектакля — история создания Кузнецовым двух снимков: пермского портрета Владимира Маяковского (1928 г.) и знаменитой «Банки варенья» (1944 г.) — директор моторостроительного завода Анатолий Солдатов вручает детям-передовикам производства по банке сливового компота.

Первая часть «Портрет, которого не было» будет рассказана в жанре архивного расследования. В центре сюжета — приезд Владимира Маяковского в Пермь в 1928 году и загадочная история, связанная с его фотопортретом.

Вторая часть «Банка варенья» — спектакль-размышление о роли художника в истории. Может ли шедевр родиться случайно, и так ли важно, кто его автор? Действие происходит во время Великой Отечественной войны.

Проект создан при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Увидеть спектакли можно 20, 27 и 28 ноября в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).

#Культура#Театр#Спектакль
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