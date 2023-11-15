Плановый ремонт дворов на Сахалине и Курилах полностью выполнили в ноябре 2023 года

«Мы в несколько раз увеличили объемы ремонта, но работа по обновлению подъездов продолжится и зимой. В 2024 году постараемся сделать так, чтобы привести в порядок все нуждающиеся в этом подъезды и дворы не только в областном центре, но и в районах Сахалинской области. Наши мощности позволяют обеспечить все, чтобы каждый человек на островах жил в комфортных условиях», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.