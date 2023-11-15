Полмиллиона в унитаз. Мэрия Добрянки выплатит огромный штраф за протекавший санузел

После ревизии имущества, выяснилось, что в одной из пустующих квартир вода из сливного бачка стекала в унитаз: расход за полгода составил 1,3 тыс. куб. м. Квартира принадлежала администрация Добрянского округа. Муниципалитет требовал признать себя ненадлежащем ответчиком, поскольку ранее передал квартиру в управление городского хозяйства (УГХ). Но передача квартиры в УГХ произошла эти летом, а задолженность была накоплена с сентября 2022-го по февраль 2023 года.



Суд в итоге встал на сторону жильцов. Решение еще может быть обжаловано.