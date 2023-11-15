Полмиллиона в унитаз. Мэрия Добрянки выплатит огромный штраф за протекавший санузел

Posted 15 ноября, 07:00
Published 15 ноября, 07:00
Modified 15 ноября, 09:36
Updated 15 ноября, 09:36
Администрация Добрянского городского округа должна выплатить 465 тыс. рублей за протекавший в многоэтажке унитаз, сообщает издание «Зори Плюс». Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края.
Все началось, когда жители дома на ул. Герцена, 40а, обратили внимание на счет за водоотведение в размере 465 тыс. рублей. Счет был выставлен за услуги по содержанию общедомового имущества. При этом сумма явно была больше уровня потребления жильцами. За помощью собственники обратились в УК «Добрянская муниципальная управляющая компания» (ДМУК).
После ревизии имущества, выяснилось, что в одной из пустующих квартир вода из сливного бачка стекала в унитаз: расход за полгода составил 1,3 тыс. куб. м. Квартира принадлежала администрация Добрянского округа. Муниципалитет требовал признать себя ненадлежащем ответчиком, поскольку ранее передал квартиру в управление городского хозяйства (УГХ). Но передача квартиры в УГХ произошла эти летом, а задолженность была накоплена с сентября 2022-го по февраль 2023 года.
Суд в итоге встал на сторону жильцов. Решение еще может быть обжаловано.