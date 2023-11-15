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Posted 15 ноября, 07:00

Published 15 ноября, 07:00

Modified 15 ноября, 09:36

Updated 15 ноября, 09:36

Администрация Добрянки заплатит 465 тысяч рублей за протекавший унитаз

Полмиллиона в унитаз. Мэрия Добрянки выплатит огромный штраф за протекавший санузел

15 ноября 2023, 07:00
Фото: Midjourney

Администрация Добрянки заплатит 465 тысяч рублей за протекавший унитаз

Счет за общедомовое имущество пришел собственникам дома, но явно превышал расходы.

Администрация Добрянского городского округа должна выплатить 465 тыс. рублей за протекавший в многоэтажке унитаз, сообщает издание «Зори Плюс». Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края.

Все началось, когда жители дома на ул. Герцена, 40а, обратили внимание на счет за водоотведение в размере 465 тыс. рублей. Счет был выставлен за услуги по содержанию общедомового имущества. При этом сумма явно была больше уровня потребления жильцами. За помощью собственники обратились в УК «Добрянская муниципальная управляющая компания» (ДМУК).

После ревизии имущества, выяснилось, что в одной из пустующих квартир вода из сливного бачка стекала в унитаз: расход за полгода составил 1,3 тыс. куб. м. Квартира принадлежала администрация Добрянского округа. Муниципалитет требовал признать себя ненадлежащем ответчиком, поскольку ранее передал квартиру в управление городского хозяйства (УГХ). Но передача квартиры в УГХ произошла эти летом, а задолженность была накоплена с сентября 2022-го по февраль 2023 года.

Суд в итоге встал на сторону жильцов. Решение еще может быть обжаловано.

#Коммунальный рай#Долги#Добрянка#Арбитражный суд Пермского края
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