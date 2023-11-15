Путь в новый дом французской журналистки

Цель подлинной журналистики — освещать действительность, вопреки опасности и угрозам. И для Кристель как борца за правду и настоящего профессионала своего дела очень важно, чтобы больше людей открыли глаза на истинное положение дел. По словам журналистки, число ее западных коллег, которые не боятся говорить то, что есть на самом деле, варьируется в районе 15-ти человек. Но даже такое небольшое количество вызывает уважение, ведь возможные риски действительно высоки.