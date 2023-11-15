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Posted 15 ноября, 05:33

Published 15 ноября, 05:33

Modified 15 ноября, 05:35

Updated 15 ноября, 05:35

Фото: Правительство Сахалинской области

Самая большая в России статуя тигра появилась на юге Сахалина

15 ноября 2023, 05:33
Фото: Правительство Сахалинской области
В островном регионе возвели статую амурского тигра — арт-объект, изображающий дальневосточного хищника, стал самым большим в России. Размеры фигуры, которая украсила оленью ферму Rose Agro — 7,8 на 25 метров. Теперь тигр станет полноценной достопримечательностью на юге Сахалина.

Уже сейчас статуя хищника стала популярным объектом для фотосессий у посетителей оленьей фермы. Массивный арт-объект внутри полый и оснащен лестницей: гости Rose Agro могут подняться на самый верх, в «голову» скульптуры.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

Инициатором проекта и творцом является «местный левша», как его называют на ферме. Мужчина создал все скульптуры мультипликационных персонажей на территории, в том числе героев сказок и динозавров. Но именно тигр стал самым большим и монументальным творением автора.

«Оленьей ферме Rose Agro 9 лет. Изначально объект носил сельскохозяйственное назначение. Но, благодаря вдохновению и идеям собственника, преобразился в настоящий туристический уголок со своей сложившейся экосистемой. В течение всего года ферму посещают гости всех возрастов. Особенно здесь любят бывать дети. Уверен, что самая большая статуя тигра станет еще одним объектом притяжения для туристов», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

Гости оленьей фермы Rose Agro уже сейчас отмечают тщательность в проработке каждой детали скульптуры. Усы тигра, каждый коготь, даже фактура шерсти — все это удалось передать автору, максимально приблизив животное к реальности.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

Скоро посетителям фермы предоставят возможность остановиться в уютном отеле на территории: строительство гостиничного комплекса на 16 номеров находится в завершающей стадии. Туристы смогут здесь отдохнуть от городской суеты и пройти SPA-процедуры. В перечне услуг появятся и оздоравливающие пантовые ванны. Также для удобства посетителей в ближайшее время откроется визит-центр, где можно будет приобрести билеты, узнать подробную информацию об оленьей ферме и ее обитателях.

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