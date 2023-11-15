Самая большая в России статуя тигра появилась на юге Сахалина

Posted 15 ноября, 05:33
Published 15 ноября, 05:33
Modified 15 ноября, 05:35
Updated 15 ноября, 05:35
Уже сейчас статуя хищника стала популярным объектом для фотосессий у посетителей оленьей фермы. Массивный арт-объект внутри полый и оснащен лестницей: гости Rose Agro могут подняться на самый верх, в «голову» скульптуры.
Инициатором проекта и творцом является «местный левша», как его называют на ферме. Мужчина создал все скульптуры мультипликационных персонажей на территории, в том числе героев сказок и динозавров. Но именно тигр стал самым большим и монументальным творением автора.
«Оленьей ферме Rose Agro 9 лет. Изначально объект носил сельскохозяйственное назначение. Но, благодаря вдохновению и идеям собственника, преобразился в настоящий туристический уголок со своей сложившейся экосистемой. В течение всего года ферму посещают гости всех возрастов. Особенно здесь любят бывать дети. Уверен, что самая большая статуя тигра станет еще одним объектом притяжения для туристов», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Гости оленьей фермы Rose Agro уже сейчас отмечают тщательность в проработке каждой детали скульптуры. Усы тигра, каждый коготь, даже фактура шерсти — все это удалось передать автору, максимально приблизив животное к реальности.
Скоро посетителям фермы предоставят возможность остановиться в уютном отеле на территории: строительство гостиничного комплекса на 16 номеров находится в завершающей стадии. Туристы смогут здесь отдохнуть от городской суеты и пройти SPA-процедуры. В перечне услуг появятся и оздоравливающие пантовые ванны. Также для удобства посетителей в ближайшее время откроется визит-центр, где можно будет приобрести билеты, узнать подробную информацию об оленьей ферме и ее обитателях.