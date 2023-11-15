Сильнее всего в Пермском крае подорожали яйца, электропылесосы и авиаперелёты

Posted 15 ноября, 12:16
Published 15 ноября, 12:16
Modified 15 ноября, 12:17
Updated 15 ноября, 12:17
В октябре индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае составил 101,36% по сравнению с сентябрём. С начала года, относительно декабря 2022 года, индекс цен сложился 105,75%, сообщает Пермьстат.
Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,28%, непродовольственные товары подорожали на 1,47%, цены на услуги увеличились на 1,31%.
Четвёртый месяц подряд растут цены на продукцию птицеводства, так яйцо куриное стало дороже на 15%, куры охлаждённые и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%. В октябре ощутимо выросла стоимость оливкового масла (+8,9%), томатных консервов (+7,8%), бананов (+6,9%), шоколада (+6,3%), апельсинов (+5,5%), пшена (+4,6%), сосисок и сарделек (+4,2%), булочные изделия из муки высшего сорта (+4,2%), фруктовые соки (+4,2%), колбасу (+4,1%), рыбу (+3,9%).
Снизилась цена на яблоки (-7,9%), груши (-3,4%) и лимоны (-2%). В диапазоне от 0,8 до 4,1% дешевели сахар, сгущённое молоко, растворимый кофе, творог, овсяные хлопья «Геркулес», говядина и свинина бескостные, пельмени, филе сельди солёное, икра лососевых рыб, соль.
В кафе, столовых, ресторанах удорожание продукции составило 1,0-5,1%.
Цены на непродовольственные товары поднялись в октябре в среднем на 1,5%.
Индекс цен по группе непродовольственных товаров во многом обусловлен удорожанием металлической посуды (на 6,4%), меховых (на 4,5%) и ювелирных изделий (на 4,3%), обуви резиновой (на 3,2%) и детской (на 1,9%), товаров для садоводства (на 3,1%) и физической культуры (на 2,6%), одежды для детей дошкольного возраста (на 2,8%), канцелярских (на 2,5%) и галантерейных товаров (на 1,4%), тканей хлопчатобумажных (на 2,4%), игрушек (на 1,3%).
Стоимость парфюмерно-косметических товаров менялась разнонаправленно: от 4,0% удешевления гелей для душа до 5,0% удорожания пен для бритья. По группе моющих и чистящих средств отмечалось снижение цен на дезинфицирующие средства для поверхностей (на 4,9%) и жидкие чистящие и моющие средства (на 2,1%).
Цены электротоваров продолжали меняться разносторонне: максимальное ее увеличение зафиксировано на электропылесосы (на 12,4%). Одновременно на 0,2-3,3% подешевели электроутюги, машины швейные, светильники, батарейки. Произошло увеличение цен по группам «телерадиотовары» (на 1,9%) и «персональные компьютеры» (на 0,6%).
Отмечалось удорожание всех наблюдаемых видов мебели (на 0,8-4,7%). Поднялись цены на большинство строительных материалов (на 0,3-3,3%). Стоимость легковых автомобилей увеличилась на 3,7%.
После удорожания в прошлом периоде, в октябре произошло удешевление топлива моторного (на 0,7-1,3%).
Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) сложились в диапазоне от 97,1% на осельтамивир до 105,3% на аскорбиновую кислоту. Аналогичные показатели на медикаменты, не входящие в группу ЖНВЛП, составили 92,5-116,0%.
Рост стоимости обследуемых в Пермском крае услуг составил в октябре 1,3%.
Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало увеличение стоимости авиаперелётов (в 1,6 раза), услуг аренды двухкомнатных и однокомнатных квартир (на 3,5-11,4%), услуг банков (на 9,2%), услуг доступа к сети Интернет (на 6,6%), услуг организаций культуры (на 4,3%), ветеринарных услуг (на 2,1%) и медицинских услуг (на 1,1%).
Среди бытовых услуг более всего подорожали услуги ремонта и технического обслуживания легковых автомобилей (на 4,2%).
Одновременно значительно подешевели услуги зарубежного туризма (на 19,6%), экскурсионные услуги (на 2%), услуги проезда на поездах дальнего следования (на 1,9%).