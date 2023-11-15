Сильнее всего в Пермском крае подорожали яйца, электропылесосы и авиаперелёты

Индекс цен по группе непродовольственных товаров во многом обусловлен удорожанием металлической посуды (на 6,4%), меховых (на 4,5%) и ювелирных изделий (на 4,3%), обуви резиновой (на 3,2%) и детской (на 1,9%), товаров для садоводства (на 3,1%) и физической культуры (на 2,6%), одежды для детей дошкольного возраста (на 2,8%), канцелярских (на 2,5%) и галантерейных товаров (на 1,4%), тканей хлопчатобумажных (на 2,4%), игрушек (на 1,3%).