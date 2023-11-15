Цены на коммуналку для пермяков подскочат в следующем году на 10%

В первом полугодии 2024 года цены расти не будут, но в июле пройдет индексация тарифов. При этом по России величина разная: от 4% в Хакасия до 15% в Забайкальском крае. В Москвой индекс составит 11%, для Санкт-Петербурга — 9,8%. Как посчитал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, рост для семей в среднем составит 520-580 рублей.