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Posted 15 ноября, 10:23

Published 15 ноября, 10:23

Modified 17 ноября, 05:21

Updated 17 ноября, 05:21

Тарифы на ЖКХ в Пермском крае в 2024 году вырастут на 10,2%

Цены на коммуналку для пермяков подскочат в следующем году на 10%

15 ноября 2023, 10:23
Фото: properm.ru

Тарифы на ЖКХ в Пермском крае в 2024 году вырастут на 10,2%

Для семьи это означает рост расходов примерно на 500 рублей.

В 2024 году тарифы на услуги в сфере ЖКХ в Пермском крае в среднем вырастут на 10,2%. Индексы для каждого региона утвердило Правительство РФ. При этом в отдельных муниципалитетах разрешено отклонение тарифов еще на 4,9%.

В первом полугодии 2024 года цены расти не будут, но в июле пройдет индексация тарифов. При этом по России величина разная: от 4% в Хакасия до 15% в Забайкальском крае. В Москвой индекс составит 11%, для Санкт-Петербурга — 9,8%. Как посчитал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, рост для семей в среднем составит 520-580 рублей.

В Перми, если у семьи сумма платежей за коммунальные услуги превышают 22% она может получить льготу. Информация опубликована на официальном сайте Министерства социального развития Пермского края. При этом в регионе регулярно проходят судебные процессы по оспариванию тарифов.

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#Коммунальный рай#Пермь#Пермский край#Цены#Расходы#Тарифы#Субсидии#Индексация
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