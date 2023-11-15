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Posted 15 ноября, 09:02

Published 15 ноября, 09:02

Modified 15 ноября, 09:08

Updated 15 ноября, 09:08

Ильдар Фахрутдинов

В филиале «Ростелекома» в Прикамье сменился руководитель

15 ноября 2023, 09:02
Фото: Ростелеком
Ильдар Фахрутдинов
Новый руководитель перешёл в компанию из свердловского билайна

В пермском филиале «Ростелекома» назначен новый руководитель. Вместо Петра Козловского подразделение компании в Прикамье возглавит Ильдар Фахрутдинов, сообщают в пресс-службе телекоммуникационной компании.

По данным СМИ у Петра Козловского сегодня последний рабочий день. С должности Козловский, возглавлявший филиал с 2019 года, уходит по соглашению сторон.

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил 36-летний Ильдар Фахрутдинов. С 2021 по ноябрь 2023 года он руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.

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#Кадровые перестановки#Экономика#Пермь#Билайн#Ростелеком#Прикамье#Филиал#Руководитель#Ильдар Фахрутдинов
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