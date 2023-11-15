В филиале «Ростелекома» в Прикамье сменился руководитель

Posted 15 ноября, 09:02
Published 15 ноября, 09:02
Modified 15 ноября, 09:08
Updated 15 ноября, 09:08
В пермском филиале «Ростелекома» назначен новый руководитель. Вместо Петра Козловского подразделение компании в Прикамье возглавит Ильдар Фахрутдинов, сообщают в пресс-службе телекоммуникационной компании.
По данным СМИ у Петра Козловского сегодня последний рабочий день. С должности Козловский, возглавлявший филиал с 2019 года, уходит по соглашению сторон.
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил 36-летний Ильдар Фахрутдинов. С 2021 по ноябрь 2023 года он руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.