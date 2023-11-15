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Posted 15 ноября, 06:09

Published 15 ноября, 06:09

Modified 15 ноября, 06:11

Updated 15 ноября, 06:11

Уроженец Большесосновского района Прикамья Руслан Мороз погиб на СВО

Уроженец Большесосновского района Прикамья Руслан Мороз погиб на СВО

15 ноября 2023, 06:09
Фото: Большесосновский муниципальный округ / VK
О дате и месте прощания станет известно позже.

В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Большесосновского района Пермского края Руслан Мороз. Об этом в соцсетях сообщает администрация муниципалитета.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, выпускник Заболотовской школы, Мороз Руслан Владимирович», — говорится в сообщении паблика «Большесосновский муниципальный округ». Обстоятельства и дата гибели военного не сообщаются. О времени и месте прощания обещают сообщить позже.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны. Министерство обороны РФ не раскрывает данных о количестве погибших в зоне боевых действий.

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#Военная операция на Украине#Сво на украине#Сво#Большая соснова
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