Уроженец Большесосновского района Прикамья Руслан Мороз погиб на СВО

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, выпускник Заболотовской школы, Мороз Руслан Владимирович», — говорится в сообщении паблика «Большесосновский муниципальный округ». Обстоятельства и дата гибели военного не сообщаются. О времени и месте прощания обещают сообщить позже.