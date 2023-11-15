В 2024 году у россиян вырастут пенсии. Рассказываем, кто станет получать больше

14 ноября Госдума приняла о втором и третьем чтениях закон об увеличении пенсии неработающим пенсионерам на 7,5%, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. В результате с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии для неработающих получателей вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей. Пенсия по старости поднимется на 1 631 рубль и составит 23 449 рублей. Изменения коснуться более 32 млн россиян.