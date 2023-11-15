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Posted 15 ноября, 03:20

Published 15 ноября, 03:20

Modified 15 ноября, 03:29

Updated 15 ноября, 03:29

В 2024 году у россиян вырастут пенсии. Рассказываем, кто станет получать больше

В 2024 году у россиян вырастут пенсии. Рассказываем, кто станет получать больше

15 ноября 2023, 03:20
Фото: Midjourney
Государственная Дума приняла закон об увеличении пенсий ряду россиян.

В 2024 году вырастут пенсии у некоторых категорий россиян. Изменения, в частности, коснутся неработающих пенсионеров.

14 ноября Госдума приняла о втором и третьем чтениях закон об увеличении пенсии неработающим пенсионерам на 7,5%, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. В результате с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии для неработающих получателей вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей. Пенсия по старости поднимется на 1 631 рубль и составит 23 449 рублей. Изменения коснуться более 32 млн россиян.

Кроме того, Госдума приняла законопроекты, касающиеся и других выплат:

С 1 октября 2024 года на 4,5% повысят выплаты военным и приравненным к ним лицам. Изменения коснутся более 2,7 млн человек.

Вырастут доходы прабабушек и прадедушек, которые опекают несовершеннолетних или недееспособных людей. Повышение размера пенсии касается как выплаты по старости, так и по инвалидности.

Вырастут выплаты к пенсии в 2024 году. Фиксированная выплата составит 8134,9 рубля. Речь идет о выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности. Сейчас такой выплаты составляет 7567,3 рубля.

Поднимут выплаты всем воспитателям погибших военных. Сейчас на финансовую поддержку могут рассчитывать только те, кто потерял своих близких в зоне СВО после 14 июля 2022 года. Принятый закон уравнивает в правах всех фактических воспитателей.

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