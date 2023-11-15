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Posted 15 ноября, 13:40

Published 15 ноября, 13:40

Modified 15 ноября, 13:41

Updated 15 ноября, 13:41

В Кизеле нетрезвая женщина пыталась зарубить соседку топором

В Кизеле нетрезвая женщина пыталась зарубить соседку топором

15 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Не дали совершиться трагедии активное сопротивление жертвы и вовремя прибывшая полиция.

В Кизеле местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство женщины, заключена под стражу. Женщина пыталась зарубить соседку топором, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В понедельник, 13 ноября, днем в Кизеле нетрезвая подозреваемая, вооружившись топором, пришла к квартире, где проживала местная жительница. Когда потерпевшая открыла дверь в квартиру, подозреваемая напала на неё и нанесла множественные удары топором по голове и телу потерпевшей.

Пострадавшая активно сопротивлялась, а соседи вызвали полицию, которая утихомирила нападавшую. Женщина с полученными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь.

Дебоширка задержана и заключена под стражу. В её отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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#Общество#Криминал#Кизел
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