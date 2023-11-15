В Кизеле нетрезвая женщина пыталась зарубить соседку топором

Posted 15 ноября, 13:40
Published 15 ноября, 13:40
Modified 15 ноября, 13:41
Updated 15 ноября, 13:41
В Кизеле местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство женщины, заключена под стражу. Женщина пыталась зарубить соседку топором, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В понедельник, 13 ноября, днем в Кизеле нетрезвая подозреваемая, вооружившись топором, пришла к квартире, где проживала местная жительница. Когда потерпевшая открыла дверь в квартиру, подозреваемая напала на неё и нанесла множественные удары топором по голове и телу потерпевшей.
Пострадавшая активно сопротивлялась, а соседи вызвали полицию, которая утихомирила нападавшую. Женщина с полученными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь.
Дебоширка задержана и заключена под стражу. В её отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).