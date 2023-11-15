В Кизеле нетрезвая женщина пыталась зарубить соседку топором

В понедельник, 13 ноября, днем в Кизеле нетрезвая подозреваемая, вооружившись топором, пришла к квартире, где проживала местная жительница. Когда потерпевшая открыла дверь в квартиру, подозреваемая напала на неё и нанесла множественные удары топором по голове и телу потерпевшей.