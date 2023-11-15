В Перми снят режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68

Как сообщают власти, из дома переселены все жители, одной жительнице осталось забрать свои вещи. Жильцам 11 квартир предоставлены помещения маневренного фонда. В связи с тем, что в аварийном доме не осталось людей, членами оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было принято решение об отключении дома от электро- и водоснабжения, водоотведения, а также от тепло- и газоснабжения.