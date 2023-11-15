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Posted 15 ноября, 13:12

Published 15 ноября, 13:12

Modified 15 ноября, 13:13

Updated 15 ноября, 13:13

В Перми снят режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68

В Перми снят режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68

15 ноября 2023, 13:12
Фото: properm.ru
Из аварийного строения выехали все жители

В Перми решением властей города снят режим чрезвычайной ситуации в отношении дома по ул. Куйбышева, 68. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщают власти, из дома переселены все жители, одной жительнице осталось забрать свои вещи. Жильцам 11 квартир предоставлены помещения маневренного фонда. В связи с тем, что в аварийном доме не осталось людей, членами оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было принято решение об отключении дома от электро- и водоснабжения, водоотведения, а также от тепло- и газоснабжения.

Режим чрезвычайной ситуации в отношении дома был введён с 23 октября. Необходимость введения ЧС была связана с ухудшением технического состояния несущих конструкций здания.

Было зафиксировано критическое состояние межэтажных деревянных перекрытий в местах общего пользования, прогиб балок перекрытий, превышающий нормативное состояние, насыщение водой утеплителей. Во время проливных дождей и снеготаяния возможно увлечение нагрузки и внезапное обрушение чердачного перекрытия. Также возможны аварии на коммуникациях аварийного дома, например, износ системы теплоснабжения составляет более 80%, она не подлежит восстановлению. Всего расселению из аварийного дома по улице Куйбышева, 68 подлежали 76 человек.

В 2021 году этот трёхэтажный дом, построенный в 1954 году, признали аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением комиссии и инициировали судебные разбирательства, которые длились до 2022 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошёл.

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#Пермь#Аварийный дом#Аварийный#Чрезвычайные ситуации
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